«Die Caroline Kebekus Show» kehrt im April mit erhöhter Dosis zurück

Statt acht Episoden zeigt Das Erste gleich 16 neue Ausgaben mit Comedienne Caroline Kebekus.

Im Rahmen der Vertragsverlängerung mit Comedienne Carolin Kebekus kündigte der WDR im vergangenen Herbst an, die Schlagzahl vondeutlich zu erhöhen. Statt acht Episoden, wie es in den beiden Vorjahren der Fall war, werde es in diesem Jahr 16 Folgen geben. Nun hat Das Erste , das die Sendung in der Regel immer donnerstags um 22:50 Uhr ausstrahlt, den Starttermin der neuen Folgen genannt. Los geht es am 28. April. In der ARD Mediathek stehen die neuen Ausgaben jeweils am Sendetag ab 20:00 Uhr zur Verfügung.„Über die tolle Entwicklung der Show bin ich sehr glücklich und auch darüber, dass dies nun mit mehr Sendezeit honoriert wird. Ich freue mich sehr über doppelt so viele Wochen, in denen ich gemeinsam mit der btf, dem WDR und dem Ersten diese wunderbare Sendung produzieren und präsentieren darf“, erklärte Carolin Kebekus vor gut einem halben Jahr zu ihrer Vertragsverlängerung. Produziert wird «Die Carolin Kebekus Show» von der bildundtonfabrik in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV GmbH.Im vergangenen Jahr lief die Comedy-Show zwischen Ende Mai und Mitte Juli. Die acht Sendungen generierten damals durchschnittliche Reichweiten von 1,02 Millionen bei allen und 0,29 Millionen bei den 14- bis 49-Jährigen. Vor allem bei den jüngeren Zuschauern war die Sendung gefragt. Die Marktanteile bewegten sich bei guten 7,4 Prozent. Beim Gesamtpublikum waren allerdings nur magere sieben Prozent drin.