Das ZDF strahlte im Februar die zweite Staffel der Pandemie-Serie aus.

Das Zweite Deutsche Fernsehen ließ im Jahr 2019 die Pandemie-Serie «Sløborn» produzieren, die im Sommer 2020 Premiere in der ZDFmediathek feierte. Die Koproduktion von Syrreal Entertainment, Tobis Film und Nordisk Film lief im selben Monat bei ZDFneo und erschien Digital. Im August 2021, also 13 Monate nach der Premiere, setzte das ZDF auf die Serie. Am 2. und 9. August wurden die acht Episoden im Nachtprogramm ausgestrahlt. Nur 0,17 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei 4,6 Prozent. Sehr düster war das Bild bei den 14- bis 49-Jährigen, denn man holte dort nur 10.000 Zuseher und 1,0 Prozent Marktanteil.Die zweite Staffel der Serie ist seit Januar in der Mediathek verfügbar, auch ZDFneo strahlte sechs neuen Geschichten aus. Das ZDF startete am Montag, den 21. Februar, mit der Ausstrahlung. Um 22.15 Uhr waren 1,54 Millionen Zuschauer dabei, die für einen Marktanteil von 7,7 Prozent sorgten. Mit 0,21 Millionen jungen Menschen verbuchte man 4,6 Prozent. Um 23.05 Uhr blieben noch 0,90 Millionen Zuschauer dran, der Marktanteil sank auf 6,8 Prozent. Nur noch 0,11 Millionen junge Menschen blieben wach, der Marktanteil reduzierte sich auf 3,7 Prozent.Mit der letzten Episode in dieser Nacht wurden nur noch 0,39 Millionen Fernsehzuschauer verbucht. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum war mit 5,3 Prozent enttäuschend. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen ging das Interesse deutlich zurück: Lediglich 70.000 Menschen schalteten ein, der Marktanteil belief sich jetzt nur noch auf 3,6 Prozent.In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schalteten um 00.35 Uhr nur 0,35 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 6,3 Prozent. 70.000 14- bis 49-Jährige wurden ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 4,9 Prozent. Ab 01.20 Uhr saßen 0,23 Millionen Fernsehzuschauer vor den Fernsehschirmen, wovon 0,05 Millionen zu den jungen Leuten gehörten. Die Marktanteile lagen bei schlechten 5,9 und 5,0 Prozent. 0,19 Millionen Zuseher sahen das Staffelfinale, das bis 03.00 Uhr ausgestrahlt wurde und 6,5 Prozent Marktanteil verbuchte. Mit 0,04 Millionen Zuschauern fuhr man 5,1 Prozent Marktanteil ein.Unterm Strich war die ZDF-Ausstrahlung ein Flop, lief aber deutlich besser als die erste Runde. «Sløborn II» wollten 0,60 Millionen Zuschauer sehen, das sorgte für einen Marktanteil von 6,4 Prozent. Mit 0,09 Millionen jungen Zuschauern verbuchte die Serie einen Marktanteil von viereinhalb Prozent. Obwohl das Format in der Mediathek zum Abruf bereit steht, sollte das ZDF dennoch an der Konsumierbarkeit solcher fiktionalen Stoffe arbeiten. Die Ausstrahlung hat sowohl bei allen als auch bei den jungen Zuschauern kontinuierlich an Reichweite verloren.