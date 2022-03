Sony kauft «American Idol»-Studio

Wirtschaft

Die amerikanische Filmschmiede lässt sich das 350 Millionen US-Dollar kosten.

Sony Pictures Television hat einen Deal zur Übernahme von Industrial Media abgeschlossen, einer großen amerikanischen Non-Fiction-TV-Produktionsfirma. Das Portfolio umfasst Sendungen wie «90 Day Fiancé», «So You Think You Can Dance» und «American Idol». Laut Informationen lässt sich Sony dieser Deal 350 Millionen US-Dollar kosten.Zu den Produktionsgesellschaften von Industrial Media gehören 19 Entertainment, B17 Entertainment, House of NonFiction, Sharp Entertainment, die Intellectual Property Corporation (IPC), This Machine Filmworks, This Radicle Act und Trilogy Films. Die Unternehmen produzieren mehr als 100 Programme, die weltweit vertrieben werden, darunter Dokumentationen, Musikwettbewerbe und Reality-Sendungen."Bei SPT konzentrieren wir uns auf die Führung und Qualität in wachsenden Bereichen des Fernsehens, und Non-Fiction-Inhalte machen einen bedeutenden Anteil des Fernsehkonsums aus", sagte Ahuja in einer Erklärung. "Mit der Übernahme von Industrial Media erhalten wir eine Größe und Expertise, die unsere derzeitigen TV-Produktionsgeschäfte hervorragend ergänzt. Eli, Aaron und ihre talentierte Gruppe von Produzenten sind mit hochwertigen Serien und Dokumentarfilmen immer wieder erfolgreich.