Skylar Astin geht zu «Greys Anatomy»

US-Fernsehen

Das Krankenhaus-Drama bekommt Zuwachs von einem «Pitch Perfect»-Star.

Demnächst wird beim amerikanischen Network Skylar Astin zu sehen sein, den Zuschauer aus «Pitch Perfect» und «Zoey’s Extraordinary Playlist» kennen. Bereits ab dem 24. März ist Astin in einer wiederkehrenden Rolle vonbesetzt. Los geht es mit der Folge „Put the Squeeze on Me“.Nach Angaben von ABC wird Astin die Rolle des Todd Eames spielen, und sie haben eine Logline für den Charakter geliefert: "Charmant und gutaussehend mit einer sanften Seele, hat Eames einen Doktortitel in Umweltwissenschaften und liebt gute Tabellenkalkulationen. Er ist eng mit seiner Schwester befreundet, die eine schwangere Patientin im Grey Sloan Memorial ist."«Grey's Anatomy» ist auch in der 18. Staffel die Nummer eins bei ABC in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen, eine der bestbewerteten Serien im Fernsehen (unter den Sendern mit Quotentransparenz) und wurde im Januar für eine 19. Staffel verlängert.