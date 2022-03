Phoebe Waller-Bridge bekommt neue Amazon-Serie

US-Fernsehen

Der Star aus dem fünften «Indiana Jones»-Spielfilm ist bald wieder beim Online-Kaufhaus zu sehen.

Der Online-Versandhändler Amazon und die Schauspielerin und Produzentin Phoebe Waller-Bridge werden gemeinsam eine neue Serie herstellen. Details zur Handlung der Serie werden derzeit noch unter Verschluss gehalten, und es ist noch nicht bekannt, ob es sich um eine Komödie oder ein Drama handeln wird. Es wird erwartet, dass die Serie irgendwann vor Ende 2022 in Produktion geht.Waller-Bridge ist vor allem für ihre Rolle in der erfolgreichen Comedy-Serie «Fleabag» bekannt, die auf ihrer gleichnamigen One-Woman-Show basiert. Die Serie wurde in den USA auf Amazon ausgestrahlt und erwies sich als großer Erfolg bei den Kritikern. Die Serie gewann während ihrer zwei Staffeln sechs Emmy Awards, darunter als beste Comedy-Serie. Waller-Bridge gewann die Emmys für das beste Drehbuch für eine Comedy-Serie und als beste Schauspielerin in einer Comedy.Waller-Bridge steht derzeit unter einem Rahmenvertrag bei Amazon, wobei diese neue Serie das erste Projekt ist, das im Rahmen dieses Vertrags grünes Licht erhält. Waller-Bridge ist auch im fünften «Indiana Jones»-Film zu sehen, der Mitte nächsten Jahres in die Lichtspielhäuser kommt.