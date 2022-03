Kal Penn macht bei «Santa Clause» mit

US-Fernsehen

Die Serie mit Tim Allen verpflichtete einen weiteren Schauspieler.

Der Streamingdienst Disney+ hat bereits am 14. Januar 2022 verlauten lassen, dass er eine Serie ummit Tim Allen plant. Dieser wird erneut in die Rolle des Weihnachtsmanns und Scott Calvin schlüpfen, während Elizabeth Mitchell ihre Rolle als Carol Calvin wieder aufnimmt. Mitchell stand zum ersten Mal im zweiten Teil der Trilogie vor der Kamera.In der Serie steht Scott Calvin kurz vor seinem 65. Geburtstag und merkt, dass er nicht ewig der Weihnachtsmann sein kann. Außerdem hat er eine Familie, die von einem Leben in der normalen Welt profitieren könnte, vor allem seine beiden Kinder, die am Pol aufgewachsen sind. Mit einer Menge Elfen, Kindern und Familie, die er zufrieden stellen muss, macht sich Scott auf die Suche nach einem geeigneten Ersatz-Weihnachtsmann, während er seine Familie auf ein neues Abenteuer in einem Leben südlich des Pols vorbereitet.Penn wurde als Simon Choksi besetzt. Als ehrgeiziger Spieleerfinder und Produktentwickler sowie hingebungsvoller, alleinerziehender Vater kann Simon zwar die Worte eines Tech-Moguls in den Mund nehmen, aber nicht in die Tat umsetzen. Seine Träume, der nächste Bezos zu werden, scheitern auf ganzer Linie. Doch all das ändert sich nach einem Besuch am Nordpol.