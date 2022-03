Blockbuster-Battle

RTL wartet mit der Free-TV-Premiere von «Yesterday» auf. Damit ist der Sieg natürlich geklärt, schließlich war früher alles besser, oder? Dem würden «Unerkannte Heldinnen» und «The Last Knight» widersprechen.

(Sat.1, 20:15 Uhr)Herzerwärmendes Feelgood-Drama von Theodore Melfi nach wahren Begebenheiten: In einer Zeit, in welcher der Wettlauf zwischen den USA und Russland im Weltall die Nachrichten beherrscht, arbeiten bei der NASA drei afroamerikanische Frauen. Zunächst werden Katherine, Dorothy und Mary von ihren männlichen Kollegen belächelt, bis sie schließlich ihre Fähigkeiten als brillante Mathematikerinnen unter Beweis stellen können. Quotenmeter zog folgendes Fazit : „Mit einem feinen Fingerspitzengefühl für die Balance zwischen Tragik und Komik erzählt Theodore Melfi in einem Tatsachendrama «Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen» von drei Powerfrauen, die die US-amerikanische Raumfahrtgeschichte entscheidend geprägt haben.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Michael Bays epische Reihe geht in die fulminante fünfte Runde: Optimus Prime ist wieder am Leben. Zusammen mit seiner Schöpferin Quintessa will er seine Heimat Cybertron erneut aufbauen. Dafür braucht er jedoch ein verschollenes Artefakt der Artus-Sage. Cade Yeager und Bumblebee schmieden daraufhin ungewöhnliche Bündnisse, um ihren Heimatplaneten zu retten. Schaffen sie es mit vereinten Kräften, die Erde in letzter Minute vor dem Untergang zu bewahren? Quotenmeter urteilte in der Kino-Kritik : „Krachend laut, bombastisch, irrsinnig und launig: «Transformers – The Last Knight» hält, was die Trailer versprechen (oder androhen). Nur etwas schleppender (und faszinierender).“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDb User Rating: 5(RTL, 20:15 Uhr)Auf der ganzen Welt fällt für 12 Sekunden der Strom aus. Danach kann nich niemand mehr an die Beatles erinnern - nur der erfolglose britische Musiker Jack Malik, der gerade von einem Bus angefahren wurde! Auch wenn die Lieder zunächst niemanden vom Hocker reißen, hat Jack mit den alten Songs immer mehr Erfolg und darf sogar als Vorband von Superstar Ed Sheeran auftreten. Doch der wachsende Ruhm hat auch Schattenseiten. Zum Kinostart war unsere Kino-Kritik wenig überzeugt von dem Stoff und titelte : „Die Grundidee von «Yesterday» ist originell, doch in der Umsetzung ist diese Romantikkomödie banal.“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7