«Germanys Next Topmodel» weiterhin im Reichweiten-Tief

Quotennews

Die Castingshow mit Heidi Klum fährt zwar sehr gute Marktanteile ein, die Sendung kämpft aber weiterhin mit niedrigen Zuschauerzahlen.

Für die ProSieben-Unterhaltungsshowgeht die Talfahrt munter weiter. Die Sendung mit Heidi Klum erreichte mit den ersten vier Folgen nur noch 1,46, 1,50, 1,61 und 1,21 Millionen junge Zuschauer und rangiert somit auf dem niedrigsten Wert seit Jahren. Die fünfte Ausgabe der Staffel verzeichnete um 20.35 Uhr 1,31 Millionen Fernsehzuschauer. Immerhin darf sich ProSieben über die hohen Marktanteile freuen: Am Donnerstag wurden 21,0 Prozent Marktanteil erzielt. Das bedeutet aber nichts anderes als, dass die unter 50-Jährigen lieber bei Streamingdiensten Inhalte konsumieren. Die Sendung legte bei den Werberelevanten nur um 100.000 junge Zuschauer zu und schon stieg der Marktanteil um fünf Prozentpunkte. Insgesamt schalteten 2,13 Millionen Zuschauer ein.Zwischen 23.45 und 00.45 Uhr beschäftigte sich das Boulevard-Magazinmit Hollywoods Erfolgsfamilien wie Kravitz, Baldwin und Penn. Das von Annemarie Carpendale moderierte Magazin sicherte sich 0,53 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,6 Prozent. Eine Geschichte über die Betrüger der High-Society lockte 0,31 Millionen junge Zuschauer an und generierte gute 12,2 Prozent Marktanteil.Linda Zervarkis und Claudia von Brauchitsch waren am Donnerstag ein weiteres Mal zu sehen. Die Nachrichten-Specials der ProSiebenSat.1-Gruppe landen im Vergleich mit anderen Fernsehstationen regelmäßig auf dem letzten Platz, im Vorfeld der Topmodels holte man aber gute Werte. Im Vorfeld der Topmodels erreichte1,51 Millionen Zuschauer bei der roten Sieben, mit 0,94 Millionen jungen Menschen wurden 12,3 Prozent Marktanteil erzielt.