Nach 20 Kapiteln war Schluss: Das ist die Vorlage der Anime-Serie «The Promised Neverland».

Der Manga ‚The Promised Neverland‘ ist eine Mystery-Serie, welche 2016 erstmals in Japan erschienen ist und 2020 beendet wurde. Geschrieben wurde die Serie von Kaiu Shirai und gezeichnet von Posuka Demizu. Dabei fiel der Manga vor allem durch seine düsteren Themen und einem wunderschönen Zeichenstil auf. Auch in Deutschland sind seit Dezember 2021 nun endlich alle Manga-Bände verfügbar. In insgesamt 20 Bänden und 181 Kapiteln könnt ihr diese spannende Serie erleben und müsst mittlerweile nicht mehr auf die Neuerscheinungen warten. Wir geben euch einen kurzen Überblick über den Inhalt und was ‚The Promised Neverland‘ so besonders macht.Die Geschichte spielt im Jahre 2045 und dreht sich primär um drei die Waisenkinder Emma, Norman und Ray. Sie wachsen, zusammen mit vielen anderen Kindern, fernab von jeglicher Zivilisation in einem Waisenhaus auf. Ihre Aufseherin und Ziehmutter, welche sie nur unter dem Namen "Mutter" ansprechen, kümmert sich dabei liebevoll um sie und überschüttet die Kinder mit ihrer Liebe. Diese werden im Waisenhaus rundum umsorgt und niemandem geht es schlecht. Manchmal kann die "Mutter" streng sein, aber bleibt immer gerecht gegenüber den Kindern. Dabei gibt es für sie nur eine wichtige Regel: die Kinder dürfen das Gelände nicht verlassen, unter keinen Umständen. Was jedoch hinter den Mauern und jenseits des Waisenhauses liegt, durchbricht das sichere Trugbild der Kinder. Eines Tages vergisst eines der Waisenkinder ihr Kuscheltier nahe der Abgrenzung. Dadurch erfahren Emma und Norman, was sich wirklich da draußen befindet.Die Tonalität der Geschichte lehnt sich dabei stark an die Genre Mystery und Abenteuer. Hin und wieder gibt es sogar Horror-Elemente, welche die Story noch packender macht. Der Manga sticht durch seine hochwertigen Zeichnungen heraus, welche viele andere Serien in den Schatten stellt. Die Charaktere sind sehr detailliert dargestellt und zeigen deutlich ihre Emotionen. Dabei stehen diese im Kontrast zum Horror, welcher die Kinder auf der anderen Seite der Abgrenzung des Waisenhauses erwartet.Da die Serien mittlerweile abgeschlossen ist, kann sie in einem Zug durch die Leser*innen erlebt werden. Wer danach noch nicht genug von der Geschichte bekommen kann, kann der Anime-Umsetzung eine Chance geben. Es wurden bereits 23 Folgen in zwei Staffeln veröffentlicht. Der Inhalt weicht in einigen Teilen vom Originalwerk ab, ist jedoch perfekt, um die Welt von ‚The Promised Neverland‘ auf eine visuellere Art und Weise zu erleben. Übrigens: ProSieben Maxx strahlte die Anime-Serie im Sommer 2021 aus.