Kardashians bekommen ein neunstelliges Gehalt

Köpfe

Für die neue Reality-Show beim Streamingdienst Hulu wird eine große Gage ausgeschüttet.

Das Fachblatt „Variety“ weiß: Die Familie Kardashian weiß, wie viel sie wert ist. Laut Insider-Informationen soll das eine neunstellige Summe sein. "Wir sind alle gleich", sagt Khloé Kardashian über die Familie, die für, das am 14. April Premiere hat, alle das gleiche Gehalt erhalten werden. Die kommende Show der Familie – in der auch Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner und Kris Jenner mitspielen – hatte viele Optionen, welcher Sender ihr neues Zuhause werden sollte, bestätigt die Momagerin, die sich weigert, mehr zu verraten: "Ich bin nicht jemand, der mit offenen Karten spielt.""Das hat definitiv eine Rolle gespielt, weil wir so viel von unserem Privatleben für die Unterhaltung preisgeben", sagt Khloé über die momentane Komponente der Verhandlungen. "Wir haben immer unsere privaten Familiengespräche, und wir sind ziemlich brutal, ich und meine Schwestern, wenn es darum geht, womit wir uns zufrieden geben oder nicht zufrieden geben.""Aber nicht alles Geld ist gutes Geld", fährt Khloé fort und fügt hinzu, dass die Vision der Familie gut mit den Hulu-Führungskräften zusammenpasste. "Es muss gut passen, und Hulu war einfach die perfekte Wahl für uns. Es kann nicht nur um den finanziellen Gewinn gehen. Das scheint für uns nicht zu funktionieren.""Es klingt so altmodisch, aber wir sind Menschen, die sich in so vielen anderen Facetten unseres Lebens selbst loben, dass wir der Zeit voraus sind. Wir wollten mit jemandem zusammenarbeiten, der technisch auf dem neuesten Stand ist, damit wir mit der Zeit gehen. Dass wir immer noch im Kabelfernsehen sind, war für uns einfach nicht mehr zeitgemäß", sagt sie. "Meine Mutter kümmert sich um die ganzen Verhandlungen, und wir lassen sie das machen, weil es unangenehm ist. Sie kämpft wie ein Pitbull. Sie liebt es, und wir lassen sie machen."