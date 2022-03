ZDF-Spendengala läuft nur mäßig

Quotennews

Eigentlich sollte schon längst das Staffelfinale von «Der Bergdoktor» im ZDF laufen. Markus Lanz holte auch ein paar Fernsehzuschauer vor die Fernsehschirme.

Über sechs Millionen Zuschauer verfolgten am Montagabend den Spielfilm «Der Feind meines Feindes», in der der «Bergdoktor»-Hauptdarsteller Hans Sigl die Hauptrolle spielte. Ursprünglich sollte am Donnerstagabend das Finale der Heimatserie laufen, doch das ZDF setzte zur Hauptsendezeit auf die SpendengalaDie 105-minütige Live-Sendung, in der Gespräche mit Politikern, Beobachtern und Experten im Mittelpunkt standen, wollten nur 3,14 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sehen. Die Sendung, die in Zusammenarbeit mit dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe gestaltet wurde, erreichte einen Marktanteil von unterdurchschnittlichen 10,7 Prozent. Der ZDF-Talker Markus Lanz ließ 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährige einschalten, die zu einem Marktanteil von guten 7,3 Prozent führten.Maybrit Illner beschäftigte sich um 22.15 Uhr in ihrer gleichnamigen Talkshow ebenfalls mit dem Krieg in der Ukraine. Beiwaren unter anderem SPD-Parteivorsitzender Lars Klingbeil, CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz und Buchautor Klaus von Dohnayi (SPD und „Nationale Interessen“) zu Gast. 2,63 Millionen Zuschauer waren bei der Talkshow dabei, die auf einen Marktanteil von 17,6 Prozent kam. Beim jungen Publikum sicherte sich die Produktion 0,29 Millionen und 7,1 Prozent.