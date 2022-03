Selenskyj ist Wassyl Holoborodko

Hintergrund

Der deutsch-französische Kultursender hat sich die deutschsprachigen Rechte an der «Diener des Volkes» geschnappt. Darum geht es in der Comedy-Serie.

Mittlerweile dürfte der Name "Wolodymyr Selenskyj" wohl beinahe jedem Menschen ein Begriff sein. Der Präsident der Ukraine steht derzeit aufgrund des schrecklichen Krieges in seinem Land täglich im Fokus der Öffentlichkeit. Sein Charisma, sein Mut und seine Überzeugungskraft treiben den Menschen weltweit die Tränen in die Augen. Doch bevor Selenskyj zum Staatsoberhaupt der Ukraine wurde, war er als Schauspielet und Komiker in einer beinahe prophetischen Serie zu sehen. Genau diese Serie,ist jetzt in der arte Mediathek zu sehen.In der politischen Comedy-Serie, die erstmals im Jahr 2015 in der Ukraine ausgestrahlt wurde, spielt der heute Präsident der Ukraine den Geschichtslehrer Wassyl Holoborodko. Der bescheidene Mann, der gerade in Trennung von seiner Frau lebt und wieder bei seinen Eltern eingezogen ist, wird von seinen Schülern geliebt und bewundert. Hinter seinem Rücken filmen die Schüler ihren Lehrer dabei, wie er einen Vortrag über die Schwachpunkte der aktuellen ukrainischen Politik hält und sich über die gängige Korruption aufregt.Sie beschließen ihren Lehrer zur Wahl des ukrainischen Präsidenten aufzustellen und finanzieren ihr ehrgeiziges Projekt durch Crowdfunding. Der Geschichtslehrer fällt aus allen Wolken, als ihm in Folge dieses Wahlkampfes mittgeteilt wird, dass er zum Staatsoberhaupt der Ukraine gewählt wird. Ohne politische Erfahrung, aber dafür mit jeder Menge Herzblut und Leidenschaft macht sich der ehemalige Geschichtslehrer ans Werk und will sein Land wieder auf Vordermann bringen.Rund vier Jahre, nachdem die beliebte Serie erstmals in der Ukraine ausgestrahlt wurde, wird aus Fiktion plötzlich Realität. Denn der Schauspieler Selenskyj wird nun selbst zum Präsidenten seines Landes.Genau wie in der Serie «Diener des Volkes» handelt es sich bei Wolodymyr Selenskyj um einen politischen Quereinsteiger. Der Schauspieler und Comedian steht genau wie der ehemaliger Lehrer aus «Diener des Volkes» für die Bekämpfung von Korruption ein und zeichnet sich in seinen Reden durch eine große Überzeugungskraft aus.Ebenfalls das öffentliche Auftreten Selenskyjs erinnert an die Rolle seines Alter Egos Wassyl Holoborodko aus «Diener des Volkes». Der Präsident richtet sich in seinen Reden stets direkt und offen an sein Volk und lässt dabei immer die Liebe für sein Land erkennen. Empathie und Bürgenähe zeichnen sowohl Selenskyj als auch seine Rolle in der satirischen Comedy-Serie «Diener des Volkes» aus.