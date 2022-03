Nächster Corona-Ausfall bei «Lets Dance»

TV-News

Am Freitag stehen nur neun von zwölf möglichen Paaren auf dem Tanzparkett. Mit Timur Ülker meldete sich der nächste Promi ab – erneut ist eine Corona-Erkrankung die Ursache.

Anfang der Woche war bereits bekannt geworden, dass das Teilnehmerfeld an diesem Freitag, 11. März, beietwas dünner besetzt sein würde, als es für die dritte Live-Show zu erwarten wäre. Von den 14 gestarteten Teilnehmern sind mit Chayenne Ochsenknecht und Hardy Krüger Jr. bereits zwei ausgeschieden, wobei letzterer krankheitsbedingt die Sendung verlassen musste. Bei ihm wurde in zwei aufeinanderfolgenden Wochen das Corona-Virus nachgewiesen, weswegen die ursprünglich in Show eins ausgeschiedene Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berlenburg ihr Comeback feiern durfte.Sie wird allerdings nicht am Freitag das Tanzbein schwingen, denn die Adelige wurde genau wie Caroline Bosbach positiv auf Corona getestet ( Quotenmeter berichtete ). Doch das Corona-Virus grassiert weiter durch die Teilnehmer der Seapoint-Produktion. Wie RTL nun mitteilte wird mit Timur Ülker der dritte Promi nicht tanzen können, auch der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Star hat sich mit Corona infiziert. Statt der zwölf möglichen Tanzpaare stehen folglich nur neun zur Verfügung.Wie RTL am Donnerstag bestätigte, wird es keine Nachrücker geben. Immerhin: Bastian Bielendorfer, der die zweite reguläre Sendung krankheitsbedingt verpasst hatte, hat seine Erkältung überwunden und wird an der Seite von Ekaterina Leonova einen Cha Cha Cha tanzen. Zudem werden Amira Pocher und Massimo Sinató (Rumba), Mathias Mester und Renata Lusin (Langsamer Walzer), Michelle und Christian Polanc (Langsamer Walzer), Mike Singer und Christina Luft (Charleston), René Casselly und Kathrin Menzinger (Quickstep), Riccardo Basile und Isabel Edvardsson (Cha Cha Cha), Sarah Mangione und Vadim Garbuzov (Cha Cha Cha) tanzen. Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke werden zudem den ersten Contemporary der Staffel aufführen. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderieren, in der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez.