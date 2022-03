«Gotham Knights» mit drei Darstellern besetzt

US-Fernsehen

Die neue The-CW-Serie hat Olivia Rose Keegan, Navia Robinson und Oscar Morgan in den Hauptrollen.

Wie das Fachblatt „Variety“ berichtet, haben die Verantwortlichen bei The CW die Schauspieler Olivia Rose Keegan, Navia Robinson und Oscar Morgan unter Vertrag genommen. Das Trio soll in der neuen Seriemitspielen. Bislang wurde nur ein Pilotfilm geordert. Die Hauptrollen übernehmen dagegen Fallon Symthe und Tyler DiChiara.Das einstündige Drama, das auf den von Bob Kane und Bill Finger für DC geschaffenen Figuren basiert, spielt nach der Ermordung von Bruce Wayne. Sein rebellischer Adoptivsohn schmiedet eine bemerkenswerte Allianz mit den Kindern von Batmans Feinden, als sie alle für den Mord am Caped Crusader verantwortlich gemacht werden. Und als die meistgesuchten Verbrecher der Stadt muss diese abtrünnige Bande von Außenseitern kämpfen, um ihre Namen reinzuwaschen. Aber in einem Gotham ohne den Dark Knight, der es beschützt, wird die Stadt zur gefährlichsten, die sie je war. Doch die Hoffnung kommt von ganz unerwarteter Seite, denn dieses Team von ungleichen Flüchtlingen wird die nächste Generation von Rettern sein, die Gotham Knights.«Gotham Knights» stammt von den «Batwoman»-Autoren Natalie Abrams, James Stoteraux und Chad Fiveash. Stoteraux und Fiveash sind ausführende Produzenten bei "Gotham Knights", Abrams ist Co-Executive Producer. Greg Berlanti, Sarah Schechter und David Madden von Berlanti Productions werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein.