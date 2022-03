Marielle Heller unterschreibt bei Paramount

US-Fernsehen

Die Drehbuchautorin startete einst mit «Diary of a Teenage Girl» durch.

Marielle Heller hat einen neuen First-Look-Deal mit Paramount Television Studios für ihre Firma Defiant by Nature abgeschlossen. Zusammen mit ihren Produktionspartnern Havilah Brewster und Leah Holzer wird Heller für das Studio Premium-Fernsehsendungen für alle Plattformen entwickeln."Wir freuen uns sehr, mit Marielle, einem so vielseitigen Talent, zusammenzuarbeiten", sagte Nicole Clemens, Präsidentin von Paramount Television Studios und Paramount+ Originalserien, in einem Statement. "Wir bewundern ihre Arbeit seit «Diary of a Teenage Girl», sie ist eine unbestreitbare dreifache Bedrohung.""Havilah, Leah und ich sind begeistert, mit dem klugen, unterstützenden und einfühlsamen Team von PTVS zusammenzuarbeiten", sagte Heller. "Es ist wunderbar, eine solche kreative Übereinstimmung zu finden, und Defiant by Nature ist mit Volldampf dabei zu erkunden, wohin uns diese neue Partnerschaft führen kann."