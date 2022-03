Pixar-Mitarbeiter werden zensiert

Kino-News

Laut Angestellten des Unternehmens werden gleichgeschlechtliche Inhalte bereits früh abgelehnt.

Der sonst so offene Disney-Konzern ist im Streit mit seinen Pixar-Angestellten. In einer Pressemitteilung, die "den LGBTQIA+-Mitarbeitern von Pixar und ihren Verbündeten" zugeschrieben wird und mehreren Medien vorliegt, behaupten die Mitarbeiter des Animationsstudios, dass die Führungskräfte des Disney-Konzerns Kürzungen bei "fast jedem Moment offenkundig homosexueller Zuneigung ... gefordert haben, unabhängig davon, wann es Proteste sowohl von den Kreativteams als auch von der Geschäftsleitung von Pixar gibt.""Wir bei Pixar haben persönlich miterlebt, wie wunderbare Geschichten mit vielfältigen Charakteren von Disney zurückkamen, die zu Brosamen dessen degradiert wurden, was sie einmal waren", heißt es in dem Brief. "Selbst wenn die Schaffung von LGBTQIA+-Inhalten die Antwort auf die diskriminierende Gesetzgebung in der Welt wäre, werden wir daran gehindert, sie zu schaffen."Am Mittwoch äußerte sich Disney-CEO Bob Chapek auf der Aktionärsversammlung des Unternehmens zum ersten Mal öffentlich zu Disneys Widerstand gegen das "Don't Say Gay"-Gesetz, nachdem er für seinen Umgang mit dem Thema viel Kritik einstecken musste. Er kündigte an, dass das Unternehmen fünf Millionen Dollar an die Human Rights Campaign und andere Organisationen für LGBTQ-Rechte spenden werde, und sagte, dass er sich mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, treffen werde, um Disneys "Bedenken" bezüglich des Gesetzes zu besprechen, nachdem er zuvor bereits telefonisch Kontakt aufgenommen hatte.