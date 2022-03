Netflix produziert dritte «Vikings: Valhalla»-Staffel

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat große Pläne, eben erst ist die erste Runde gestartet.

Ende Februar 2022 startete beim Streamingdienst Netflix die erste-Staffel. Das Unternehmen teilte mit, dass in der ersten Woche rund 113 Millionen Stunden abgerufen wurde. Inzwischen gab das Unternehmen bekannt, dass die zweite Staffel, obwohl diese schon abgedreht ist, erst im kommenden Jahr ausgestrahlt wird.«Valhalla», eine Nachfolgeserie der Originalserie «Vikings» des History Channel, wurde vom Streamingdienst mit 24 Episoden bestellt. Netflix bestätigt, dass die Serie in drei Staffeln mit je acht Episoden aufgeteilt werden soll. Jeb Stuart wird als Schöpfer, Showrunner und ausführender Produzent für die beiden kommenden Staffeln zurückkehren, während unter anderem die Stars Sam Corlett (Leif Eriksson), Frida Gustavsson (Freydis Eriksdotter) und Leo Suter (Harald Sigurdsson) ihre Rollen wieder aufnehmen."Fans von Valhalla – DANKE an die Millionen von Ihnen, die die erste Staffel gesehen (und wiedergesehen!) haben", sagte Stuart am Mittwoch in einer Erklärung. "Die Zahlen waren überwältigend und haben meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Ich freue mich sehr, bestätigen zu können, dass wir die zweite Staffel abgeschlossen haben und bereits mit der Bearbeitung begonnen haben und dass die Produktion der dritten Staffel bald beginnen wird. Während die Handlungsstränge für Leif, Freydis, Harald, Olaf, Canute und den Rest unserer erstaunlichen Besetzung noch geheim sind, kann ich ohne zu zögern sagen, dass ihre Reisen noch epischer sein werden als das, was Sie bisher gesehen haben. SKÅL!!!"