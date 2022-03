«BH90210»: VOX up zeigt Free-TV-Premiere des Kultserien-Reboots

TV-News

Unterdessen hat RTL up neue Ausgaben von «Anwälte der Toten – Verbrechen, die Deutschland bewegten» angekündigt, die im April am späten Sonntagabend laufen sollen.

Fans des Fernsehens der 1990-Jahre dürfen sich auf eine Überraschung freuen, denn VOX up wird den Reboot der Kultserie «Beverly Hills, 90210» als Free-TV-Premiere zeigen. Die sechsteilige Seriewird an zwei Sonntagen jeweils in Dreifachfolgen ausgestrahlt. Los geht es am 27. März um 20:15 Uhr, eine Woche später folgen zur selben Uhrzeit dann die Ausgaben vier bis sechs. Mit dabei sind die Originalschauspieler von damals Tori Spelling, Jennie Garth, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green und Gabrielle Carteris, die sich selbst verkörpern. In den USA war die Serie bereits vor drei Jahren im Programm von Fox zu sehen. RTL+ (damals noch TVNow) schnappte sich die deutschen Rechte.In den Reboot treffen die Stars der 90er-Hitserie, die Jahre lang ihren eigenen Weg gegangen sind, 19 Jahre nach der Ausstrahlung der letzten Staffel erstmals wieder aufeinander. Bei einer Fan-Convention in Las Vegas kommen dann plötzlich alte Gefühle wieder hoch, längst vergangene Feindschaften kochen wieder hoch und alte Liebschaften werden wieder entfacht. Am Ende schlägt Tori vor, ein Reboot der Serie zu starten. Mehr als eine Staffel wurde allerdings nicht produziert. Nach einem ordentlichen Auftakt sackten die Werte aber schnell ein, sodass die Produktionsfirmen Alberghini Chessler Productions, Fox Entertainment und CBS Television Studios nicht mit einer weiteren Runde beauftragt wurden.Während VOX up auf die Kultserie und deren Reboot setzt, hat RTL up (ehemals RTL plus) ebenfalls Neuware in Form des True-Crime-Formatsangekündigt. Zuletzt war das Format mit Dr. Claas T. Buschmann bei Nitro im Programm. Ab Sonntag, den 3. April, sollen vier neue Folgen den Sendeplatz um 22:00 Uhr bestücken, wo derzeit zwei Folgen der «Medical Detectives» zu sehen sind. Ab April sind die «Anwälte der Toten» dann alleine für das Sonntagsprogramm zuständig, denn im Vorlauf sind ab 20:15 Uhr zwei alte-Folgen platziert. Im Nachgang die «Verbrechen, die Deutschland bewegten» folgen weitere «Rechtsmediziner decken auf»-Ausgaben. Am Mittwoch, den 30. März, sendet RTL up um 20:15 Uhr unterdessen ebenfalls «Anwälte der Toten - Verbrechen, die Deutschland bewegten». Der Spartensender fängt da aber mit der ersten Folge aus dem Jahr 2020 an. Eine Woche folgt auf dem Sendeplatz dannin Doppelfolge – ebenfalls mit Rechtsmediziner Dr. Claas T. Buschmann.