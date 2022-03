«Never Have I Ever»: Nach Staffel vier ist Schluss

US-Fernsehen

Die Fernsehzuschauer können sich noch über zahlreiche Episoden der Serie freuen.

Im vergangenen Jahr strahlte Netflix die zweite Runde vonaus, die in Deutschland als «Noch nie in meinem Leben» bekannt ist. Nun gaben die Verantwortlichen bekannt, dass man noch eine finale vierte Staffel produzieren werde. Vor Kurzem wurde die Produktion der dritten Runde beendet, die im Laufe des Sommers 2022 Premiere haben wird.Die Comedy-Serie stammt von den Co-Schöpfern Mindy Kaling und Lang Fisher. In der Hauptrolle ist Maitreyi Ramakrishnan als Devi zu sehen, ein indisch-amerikanischer Teenager der ersten Generation, der mit dem Druck ihres Elternhauses, einschließlich der Trauer über den Verlust des Vaters, mit einer komplizierten Dreiecksbeziehung, sich entwickelnden Freundschaften und innerem emotionalen Aufruhr jongliert, der am besten von Erzähler John McEnroe ausgedrückt wird."Hey Leute, wir haben ein paar morgendliche Ankündigungen für euch: Staffel drei von «Never Have I Ever» wird diesen Sommer erscheinen! Außerdem wurden wir gerade für eine vierte und letzte Staffel verlängert, worüber wir uns riesig freuen", so Kaling und Fisher in einem Tweet. "Wir können es kaum erwarten, all die dampfenden Romanzen und witzigen Abenteuer zu enthüllen, die wir für euch auf Lager haben. Danke an alle unsere Fans für ihre Unterstützung – besonders an euch Bevi und Daxton Fans. We love you!""Wir sind begeistert, zwei weitere Staffeln von «Never Have I Ever» zu haben", sagte Bela Bajaria, Head of Global TV bei Netflix . "Es ist alles, was wir uns von einer Netflix-Comedy-Serie wünschen: authentisch, spezifisch, lustig und voller Herz. Ich liebe es, dass eine Geschichte, zu der ich eine tiefe Beziehung habe – über ein junges, indisch-amerikanisches Mädchen – so viele universelle Wahrheiten trifft, die bei fast jedem ankommen. Wir sind Mindy, Lang und der unglaublich talentierten Besetzung unendlich dankbar. Und wir können es kaum erwarten, die letzten beiden Staffeln zu sehen!"