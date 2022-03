Renée Zellweger spielt in Weltkriegs-Drama mit

US-Fernsehen

Die neue Fernsehserie wird für den Streamingdienst Peacock realisiert.

Der Streamingdienst von NBC Universal, Peacock , widmet sich größeren Themen. Mit Renée Zellweger möchte man ein Weltkriegsdrama umsetzen, das auf dem Namenhört. Damit steigt Peacock bei den schweren Dramen ein, sonst waren vorwiegend Comedy-Serien in Produktion.Die einstündige Dramaserie, die von MGM Television stammt, erzählt die Geschichte derjenigen, die ein geheimes, rein weibliches US-Luftwaffenprogramm namens WASP (Women Airforce Service Pilots) gründeten, um Hitler von zu Hause aus zu bekämpfen. Der Film ist inspiriert von der wahren Geschichte der WASP-Anführerin Jackie Cohran (Zellweger) und einer Gruppe von Frauen, die gegen das System, Skeptiker und sogar Sabotage kämpften, um alle sicher nach Hause zu bringen.Die Nachricht über die Serie kommt am selben Tag wie die Premiere der NBC-Serie «The Thing About Pam», einem wahren Kriminaldrama, in dem Zellweger die Rolle der Pam Hupp spielt. Zellweger spielte kürzlich auch in der Netflix-Serie «What/If» mit. Bei «Avenger Field» wird Felicia D. Henderson über WaterWalk Entertainment als Autorin, Showrunnerin und ausführende Produzentin fungieren. Susanna White wird Regie führen und die Produktion übernehmen. Zellweger wird zusammen mit Carmella Casinelli unter ihrem Label Big Picture Co. die Produktion übernehmen.