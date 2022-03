Primetime-Check

Wie schlug sich «Mord mit Aussicht»? Und lief «Wildes Wissen» bei VOX gut?

Gleich zwei Folgen bekamen die Zuschauer im Ersten vonserviert. Die vierte Staffel holte 6,89 und 6,43 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 24,0 und 24,5 Prozent. Bei den jungen Zusehern standen 14,0 und 11,7 Prozent auf der Uhr. Schließlich verbuchteund3,25 sowie 2,64 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 15,5 und 16,5 Prozent. Mit 10,1 und 10,3 Prozent lief es ebenfalls bei den jungen Leuten sehr gut. Um 20.15 Uhr lockte derschon 6,82 Millionen Zuschauer an und verhalf dem Ersten zu 22,9 und 23,5 Prozent Marktanteil.undfreuten sich über 2,37 und 2,91 Millionen Zuschauer, die aber nur auf 8,1 und 10,7 Prozent kamen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde 6,9 und 10,4 Prozent erzielt. Daslockte 3,97 Millionen Zuschauer an, die Marktanteile bewegten sich bei 17,1 und 16,0 Prozent. RTL zeigte zunächst ein weiteresum 20.15 Uhr, das auf 2,39 Millionen Zuschauer kam.sackte auf 1,34 Millionen ab, der Marktanteil in der Zielgruppe sank von 13,8 auf 9,6 Prozent.Sat.1 setzte aufund, die Serien brachten 1,66 und 1,42 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe waren 6,5 und 6,1 Prozent dabei, dasfuhr 1,27 Millionen Zuschauer ein und sorgte für 6,4 Prozent. Bei ProSieben holte die identische Sendung 0,64 Millionen Zuschauer und 5,4 Prozent.startete mit 0,64 Millionen Zuschauern und 6,5 Prozent in der Zielgruppe.VOX testete, das bei 0,92 Millionen Zuschauer beliebt war. Die fast dreistündige Sendung verbuchte 4,4 Prozent bei den Umworbenen.bescherte RTLZWEI 0,77 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 5,4 Prozent ermittelt. Mitfuhr Kabel Eins 1,23 Millionen Zuschauer ein, der Spielfilm erreichte 4,5 Prozent.