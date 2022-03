Giancarlo Esposito ist «The Driver»

US-Fernsehen

Der Star aus «Breaking Bad» wird eine wichtige Rolle bei der AMC-Serie einnehmen.

Man kennt ihn als Gustavo „Gus“ Fring aus der Hitserie «Breaking Bad»: Giancarlo Esposito. Für das neue AMC-Dramawird der Schauspieler die Hauptrolle übernehmen. Die erste Staffel mit sechs Episoden basiert auf einem britischen Format, das von Danny Brocklehurst und Jim Poyser entwickelt wurde.Im Mittelpunkt steht ein Taxifahrer (Esposito), dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als er sich bereit erklärt, einen in New Orleans ansässigen simbabwischen Gangster zu chauffieren, der dafür berüchtigt ist, undokumentierte Einwanderer an den Südhäfen der USA auszubeuten. Die Serie soll im Jahr 2023 auf AMC und AMC Plus ausgestrahlt werden."Ich bin überglücklich, begeistert und inspiriert, mit dem hervorragenden Netzwerk und dem kreativen Team von AMC zusammenzuarbeiten!" sagte Esposito. "Danke, dass ihr an mich geglaubt habt. Es ist toll, wieder zu Hause zu sein!"