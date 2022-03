Quotencheck

Der Fernsehsender VOX strahlt das «auto mobil»-Spin-off seit zwei Jahren aus.

Kundige Fernsehzuschauer kennen die erfahrenen KFZ-Meister Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch bereits seit Jahren aus dem Vorabendmagazin «auto mobil», die bereits seit geraumer Zeit einen eigenen YouTube-Kanal als „Autodoktoren“ betreiben. Im Frühjahr 2020 startete der Sender VOX ein eigenes Format mit dem beiden, in denen sie in den Mittelpunkt gestellt wurden.Die in Köln ansässigen KFZler waren zwischen 28. Juni und 19. Juli 2020 erstmals bei VOX zu sehen. Bis zu 9,8 Prozent Marktanteil holte das Format und somit war schnell klar, dass es eine zweite Runde geben wird. Diese lief im Februar, März und April 2021 und nun stand am 23. Januar 2022 die Premiere der dritten Staffel an. 1,25 Millionen Zuschauer waren am Sonntag um 18.10 Uhr dabei und verhalfen VOX zu 4,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen sah es mit 0,29 Millionen und 5,1 Prozent zunächst nicht so gut aus.Doch schon am 30. Januar performte die Doku-Soap «Die Autodoktoren» deutlich besser. Bei allen Zuschauern hatte man zwar weiterhin 1,25 Millionen Zuschauer, allerdings stieg der Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 5,1 Prozent. Bei den jungen Menschen legte man auf 0,31 Millionen Zuseher zu, sodass der Marktanteil auf maue 5,9 Prozent wuchs.Die dritte Folge hatte schon 1,37 Millionen Zuschauer und 5,7 Prozent Marktanteil. Mit 0,34 Millionen Umworbenen sorgte man für einen Marktanteil von 6,3 Prozent. Die vierte Folge lief mit 0,27 Millionen jungen Menschen und 5,5 Prozent wieder etwas schwächer. Bei allen Zuschauern stürzte man auf 1,13 Millionen und 4,9 Prozent.Doch schon sieben Tage später erholte sich die Doku-Soap, denn es waren 1,43 Millionen Zuschauer dabei. Der Marktanteil wuchs auf sechs Prozent. Mit 0,41 Millionen für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte man sich tolle 7,8 Prozent Marktanteil. Die zwei letzten Episoden, die in dieser Staffel ausgestrahlt wurden, erreichten 1,53 und 1,59 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum wurden mit 6,4 und 5,5 Prozent beziffert. Die VOX-Vorabendsendung verzeichnete 0,35 und 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass ein Marktanteil von 6,6 und 6,7 Prozent möglich war.Die dritte «Die Autodoktoren»-Staffel wollten im Durchschnitt 1,36 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sehen, die Sendung verzeichnete einen Marktanteil von 5,5 Prozent. Die KFZ-Meister Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch sorgte für 0,35 Millionen junge Zuschauer, sodass ein Marktanteil von 6,3 Prozent erzielt wurden.