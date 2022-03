«Love is Blind» wird 2023 ausgestrahlt

US-Fernsehen

Die dritte Staffel wurde nahtlos nach der zweiten produziert.

Die von Kinetic Content produzierte Reality-Showwird definitiv weitergehen. Das Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE hat bereits die dritte Staffel gecastet, da diese zeitgleich mit der zweiten Staffel aufgenommen wurde. Inzwischen steht die Postproduktion der Sendung an.In beiden Staffeln haben sich acht Paare verlobt, aber nur sechs Paare wurden auf ihrem Weg begleitet. Bei der Entscheidung, welche davon weiterverfolgt werden sollen, "ist es eine Menge Rätselraten", sagte der Schöpfer Chris Coelen gegenüber dem US-Blatt ‚Variety‘. "Wir haben nicht einmal ansatzweise die Geschichten der anderen Verlobungen erzählt, die sich ereignet haben, oder viele der anderen wirklich faszinierenden, vielschichtigen Beziehungen, die es gab", so Coelen."Wir wissen nicht, was passieren wird. In Staffel eins folgten wir Kenny Barnes und Kelly Chase, und wir dachten uns: Das wird so langweilig werden. Sie werden sich das Ja-Wort geben, und natürlich werden sie heiraten. Und das haben sie nicht", sagte Coelen. "Wir hatten keine Ahnung und haben immer noch keine Ahnung, was in den Geschichten, die wir auswählen, passieren wird. Wenn wir das Glück haben, wie in Staffel eins und Staffel zwei, mehr Verlobungen zu haben, als wir verfolgen können, dann folgen wir unserem Bauchgefühl. Das scheint ein guter, echter Querschnitt von authentischen Geschichten zu sein."