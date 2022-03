UEFA Europa League Achtelfinale bei RTL und RTL+

Vermischtes

09. März 2022, 06:56 Uhr

Am Mittwoch und Donnerstag stehen die Achtelfinalspiele in dieser Saison an und die Bundesliga ist immer noch mit drei Mannschaften vertreten.

Übertragung Europa League Achtelfinal-Spiele

Hier alle Achtelfinalhinspiele der Europa League im Überblick

Während RB Leipzig aufgrund des Ausschlusses von Spartak Moskau bereits eine Runde weiter ist, müssen sich Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt anspruchsvollen aber auch machbaren Aufgaben stellen.Übertragen werden die Spiele, wie bereits die gesamte Saison über, bei RTL und dem hauseigenen Streaming-Dienst RTL+. Während RTL pro Spieltag eine Partie live und kostenlos im Free-TV zeigt, gibt es die restlichen Begegnungen nur exklusiv als Stream zu sehen. Nutzer, die noch kein Abo bei dem Streaming-Dienst haben, können das Angebot mit dem RTL+ Probemonat 30 Tage lang kostenlos testen. Den Auftakt in die Achtelfinalrunde bestreitet Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla. Obwohl die Spiele der Europa League eigentlich am Donnerstag stattfinden, treten beide Mannschaften bereits schon am Mittwoch gegeneinander an. Hintergrund für die Terminverschiebung ist die Tatsache, dass auch der FC Sevilla im Achtelfinale der Europa League steht und am Donnerstag in Sevilla gegen West Ham United spielen wird. Zu sehen gibt es die Begegnung zwischen Frankfurt und Betis nur exklusiv als Stream bei RTL+. Der Anpfiff erfolgt um 18.45 Uhr.Am Donnerstag startet dann auch Bayer Leverkusen in die KO-Runde der Europa League. Der aktuelle Tabellendritte der Bundesliga nimmt es mit Atalanta Bergamo auf. Das Spiel findet am Donnerstag um 21 Uhr in Bergamo statt, wobei die Übertragung sowohl bei RTL+ als auch live im Free-TV bei RTL erfolgt. Der Sender startet dabei bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, das Spiel selbst wird von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert.Neben den beiden Spielen mit deutscher Beteiligung zeigt RTL+ auch alle anderen Achtelfinalspiele live. Die Partien gibt es dabei aber nur im Livestream bei dem Streaming-Anbieter zu sehen. Auch wird wie immer eine Konferenz angeboten, wobei RTL+ mit dem Achtelfinale eine kleine Anpassung vornimmt. Während man bisher nur pro Spiel einen Kommentator im Einsatz hatte, der sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz zu hören war, gibt es nun verschiedene Kommentatoren für die Konferenz. Damit passt sich RTL+ dem gängigen Vorgehen an, wie man es beispielsweise auch von Sky kennt.09. März – 18.45 Uhr Real Betis Sevilla – Eintracht Frankfurt (RTL+)10. März – 18.45 Uhr FC Sevilla – West Ham United (RTL+)10. März – 18.45 Uhr FK Partizan Belgrad – Feyenoord Rotterdam (RTL+)10. März – 18.45 Uhr Vitesse Arnheim – AS Rom (RTL+)10. März – 21.00 Uhr Glasgow Rangers – Roter Stern Belgrad (RTL+)10. März – 21.00 Uhr FC Barcelona – Galatasaray Istanbul (RTL+)10. März – 21.00 Uhr PSV Eindhoven – FC Kopenhagen (RTL+)10. März – 21.00 Uhr Atalanta Bergamo – Bayer 04 Leverkusen (RTL / RTL+)Im Gegensatz zur Liveübertragung bei RTL beginnt die Übertragung bei RTL+ bereits um 17.30 Uhr. Mit der Show Matchday stimmt der Streaming-Dienst schon einmal auf alle kommenden Begegnungen ein. Die Stammbesetzung rund um Anna Kraft, Robby Hunke, Arnd Zeigler und Ansgar Brinkmann begrüßt in dieser Woche Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink, der passenderweise großer Fan von Bayer Leverkusen ist.Wenn die Ergebnisse am Donnerstagabend feststehen, müssen sich die Fans nur bis zur nächsten Woche gedulden, um zu erfahren, wer es in die nächste Runde schafft. Die Achtelfinalrückspiele finden am 17. März statt. Nachdem in der Hinrunde Bayer Leverkusen für die Free-TV-Übertragung ausgewählt wurde, wird RTL in der nächsten Woche das Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Betis Sevilla live im Free-TV zeigen. Den Großteil der verbleibenden Partien gibt es dann wieder bei RTL+ zu sehen. Je nachdem, ob manche Spiele zu diesem Zeitpunkt schon relativ entschieden sind, kann es allerdings sein, dass der Streaming-Dienst auf eine Übertragung verzichtet und stattdessen Begegnungen aus der Europa Conference League zeigt.