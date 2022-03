Ferdinand von Schirach: RTL+ hat sechs «Strafe»-Geschichten verfilmt

TV-News

Nach der Serie «Glauben» sollen noch in diesem Jahr sechs Filme von sechs unterschiedlichen Regisseuren beim Streamingdienst RTL+ erscheinen.

RTL+ setzt nach dem Streamingerfolg von «Ferdinand von Schirach – Glauben» auf weitere Stoffe des erfolgreichen Autors. Nun hat der Streamingdienst bestätigt, dass sechs Geschichten aus dem Kurzgeschichten-Bandvon sechs unterschiedlichen Regisseuren verfilmt wurden. Helene Hegemann («Axolotl Overkill»), Mia Spengler («Back for Good»), Oliver Hirschbiegel («Der Untergang»), Patrick Vollrath («7500»), Hüseyin Tabak («Deine Schönheit ist nichts wert») und David Wnendt («Feuchtgebiete») nehmen sich jeweils einer Story an und setzen diese formal unabhängig und mit eigener, kreativer Freiheit individuell um, wie es in einer Mitteilung des Streamers heißt. RTL+ verspricht „eine Werkschau und ein faszinierendes Regie-Portfolio mit starken, unverwechselbaren Einzelstücken in einer großen filmischen Bandbreite“.Verfilmt wird die Anthologie mit den Filmenundvon der Produktionsfirma Moovie GmbH. Die Filme sollen noch in diesem Jahr auf RTL+ zu sehen sein, «Der Dorn» von Hüseyin Tabak und «Der Taucher» von Oliver Hirschbiegel feiern zudem ihre Premiere beim renommierten Canneseries Festival. Die Dreharbeiten zur Anthologie fanden von Juli bis November 2021 statt. Gedreht wurde in Berlin und Umgebung, im bayerischen Voralpenland sowie an verschiedenen Standorten in Nordrhein-Westfalen.Unter anderem werden folgende Schauspieler in der Anthologie zu sehen sein: Josef Bierbichler, Jule Böwe, Olli Dittrich, Katharina Hauter, Elisa Hofmann, Sahin Eryilmaz, Jan Krauter, Thomas Loibl, Hans Löw, Cosmina Stratan sowie die Deutschrapperin Ebru "Ebow" Düzgün.Executive Producer ist Oliver Berben, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG und Vorstand TV, Entertainment & Digitale Medien der Constantin Film AG. Produziert wird «Strafe» von Jan Ehlert, Geschäftsführer Constantin Television, der bereits für die Schirach-Verfilmungen «Verbrechen», «Schuld», «Feinde» und «Glauben» verantwortlich zeichnete, zusammen mit Sarah Kirkegaard, Geschäftsführerin Moovie und Produzentin unter anderem von «In Zeiten des abnehmenden Lichts», «Parfum» und «Der Club der singenden Metzger» sowie Laura Machutta, Herstellungsleiterin und Geschäftsführerin Moovie. Ausführende Produzentin ist Susanne Hildebrand, Producerin ist Tara Biere. Für RTL+ ist Brigitte Kohnert redaktionell verantwortlich unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Die Kurzgeschichten wurden von den Regisseuren selbst zu Drehbüchern adaptiert und teilweise in Zusammenarbeit mit Autoren wie Bernd Lange, Brix Vinzent Koethe und Esther Preußler entwickelt.