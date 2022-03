«Lets Dance»: Corona-Chaos geht weiter

TV-News

Am kommenden Freitag warden zwei weitere prominente Tänzerinnen aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht an der Show teilnehmen können. Gute Neuigkeiten gibt es dagegen von Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova.

Die Corona-Pandemie hält die RTL-Showweiter in Atem. Bereits in der vergangenen Woche mussten die Produzenten von Seapoint Productions improvisieren, denn mit Schauspieler Hardy Krüger Jr. sowie den Profitänzern Malika Dzumaev und Andrzej Cibis fehlten gleich drei Teilnehmer aufgrund eines positiven Corona-Test. Nun kamen zwei weitere positive Tests hinzu, die bei Caroline Bosbach und Lilly zu Seyn-Wittgenstein-Berlenburg nachgewiesen wurden. Bosbach und ihr Tanzpartner Valentin Lusin werden somit nicht an der dritten Live-Show teilnehmen können.Auch Seyn-Wittgenstein-Berlenburg wird am Freitag nicht auf der Tanzfläche stehen. Sie war eigentlich in der ersten regulären Ausgabe rausgewählt worden, durfte dann aber für Hardy Krüger Jr. einspringen, der seinerseits wegen einer Corona-Erkrankung ausschied. Vergangenen Freitag war die 49-Jährige dann mit Aushilfstanzpartner Jimmie Surles weitergekommen. Nun sollte sie eigentlich mit Robert Beitsch trainieren, da ihr eigentlicher Partner Andrzej Cibis sich weiterhin in Quarantäne befindet. Ob Malika Dzumaev, die Tanzpartnerin von Timur Ülker am Freitag wieder dabei sein wird, steht derzeit noch nicht fest. Der «GZSZ»-Darsteller trainiert aktuell mit Patricija Ionel, die schon in Show zwei an dessen Seite eingesprungen war.Gute Nachrichten gibt es unterdessen von Bastian Bielendorfer, der aufgrund einer Erkältung pausieren musste und so eine Runde weiterkam. Er bereitet sich aktuell wieder mit Ekaterina Leonova auf die kommende Live-Sendung vor. Und auch das dürfte «Let’s Dance»-Fans freuen: In diesem Jahr wird es erneut eine große Live-Tour durch die Arenen dieser Republik geben. Mit dabei sind dann unter anderem die Juroren Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi sowie neue Prominente und ihre Profi-Tanzpartner. Im November macht die Show in 16 Städten Halt.