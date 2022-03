AMC bestellt Spin-off über Maggie und Negan

US-Fernsehen

Der Fernsehsender AMC hat eine weitere «The Walking Dead»-Serie in Auftrag gegeben.

Das-Franchise wird weiterleben: Der Fernsehsender AMC hat eine neue Serie bestellt, die sich um Maggie und Negan dreht. Sowohl Lauren Cohan als auch Jeffrey Dean Morgan werden für das Spin-off zurückkehren, das derzeit den Titel «Isle of the Dead» trägt. In der sechsteiligen Serie werden die beiden Charaktere in ein postapokalyptisches Manhattan reisen, das schon lange vom Festland abgeschnitten ist.Die zerfallende Stadt ist voll von Toten und Bewohnern, die New York City zu ihrer eigenen Welt voller Anarchie, Gefahr, Schönheit und Schrecken gemacht haben. Die Serie wird voraussichtlich im Jahr 2023 auf AMC und AMC Plus starten."Dies ist ein großer Tag für das expandierende Universum, das wir um «The Walking Dead» herum aufbauen", sagte Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks. "Es fügt nicht nur eine weitere fesselnde Serie zu dieser Sammlung hinzu, sondern erweitert auch unsere Erzählung um zwei unvergessliche Charaktere, die die Fans lieben, hassen oder hassen und dann wieder lieben – Maggie und Negan, brillant verkörpert von Lauren und Jeffrey. Außerdem können wir eine Ecke dieses Universums erkunden, die auf der Insel Manhattan liegt, mit einer ikonischen Skyline, die durch die Linse einer Zombie-Apokalypse eine ganz andere Bedeutung bekommt."