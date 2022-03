«Nachts im Paradies»: Starzplay produziert erste deutschsprachige Serie

Vermischtes

Besetzt ist die Adaption des gleichnamigen Noir Comics von Frank Schmolke mit Jürgen Vogel und Lea Drinda.

Der internationale Streamingdienst Starzplay, der in Deutschland unter anderem als Prime Video Channel sowie über Apple TV und Rakuten TV abrufbar ist, treibt sein Wachstum voran und plant laut dem Branchendienst ‚DWDL‘ und dem österreichischen ‚Kurier‘ die erste deutschsprachige Serie. Der Streamer hat von Windlight Pictures und Satel Film die Serien-Adaption des Noir Comicsvon Frank Schmolke bestellt, in der Jürgen Vogel und Lea Drinda die Hauptrollen übernehmen werden. Vogel verkörpert den Taxifahrer Vincent, der um das berufliche Überleben kämpft. Drinda spielt dessen 18-jährige Tochter, die nichts mehr mit ihrem Vater zu tun haben möchte. Ihre Wege kreuzen sich aber nach apokalyptischen Ereignissen einer schicksalhaften Oktoberfestnacht, wie Starzplay das Setting der sechsteiligen Serie beschreibt.Als Produzent fungiert Moritz Polter (Windlight Pictures), Koproduzent von Satel Film ist Heinrich Ambrosch. Die Drehbücher stammen von Hannah Schopf («Tiger Girl») und Matthias Glasner («Das Boot»), der auch die Regie übernehmen wird. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest. Geplanter Drehstart ist im Frühsommer 2022 in Deutschland und Belgien.„Deutschland war eines der ersten Länder Europas, in denen wir unseren Streamingdienst etabliert haben und ist ein sehr wichtiger Markt für uns. Wir freuen uns sehr, jetzt unsere allererste deutsche Original-Serie zu produzieren", wird Superna Kalle, President Starz International, in dem Bericht zitiert. „«Nachts im Paradies» ist ein düsteres, ausgefallenes und einzigartiges Projekt, von dem wir wissen, dass es bei unserem Publikum Anklang finden wird. Zudem haben wir mit Windlight Pictures und Satel Film fantastische deutsche Partner.“Das Produzentenduo Polter und Ambrosch kommentieren «Nachts im Paradies» so: „Matthias Glasner und Hanna Schopf haben sich voll und ganz auf den Stoff und seine Welt eingelassen, um eine wahrhaft hypnotisierende Reise in ein nächtliches Deutschland zu erschaffen, das man so noch nie gesehen hat.“