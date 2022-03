Quotencheck

Sechs neue «Harte Hunde»-Folgen zeigte VOX im Januar und Februar am Samstagvorabend. Hat sich die Schlagzahlerhöhung ausgezahlt?

Ob Pferde, Hunde, Tierbabys oder mit «Hundkatzemaus» gleich alles auf einmal – der Samstagvorabend gehört den Tieren. Seit 2014 gehört auch Ralf Seeger und sein Spin-offin den Line-up geschafft. In diesem Jahr präsentiere VOX die nunmehr siebte Staffel mit insgesamt sechs neuen Folgen. Im vergangenen Jahr kam vier Ausgaben im Durchschnitt auf 1,67 Millionen Zuschauer, die einen Marktanteil von 6,1 Prozent holten. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,59 Millionen ermittelt, mit 7,3 Prozent landete man auf VOX-Senderschnitt. Wie lief es für die neue Runde?Los ging es am 8. Januar mit „Ein Waschsalon für harte Felle“, für den sich 1,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren interessierten. Mit 4,5 Prozent Marktanteil landete man leicht unterhalb des Senderschnitts. In der Zielgruppe standen 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige und ausbaufähige 5,7 Prozent zu Buche. Besser lief es eine Woche später, als 1,28 Millionen Seher 5,0 Prozent des Gesamtmarktes belegten. Mit 0,38 Millionen Umworbenen nun 7,2 Prozent war auch in dieser Zuseherschaft eine Steigerung drin.Am 22. Januar war Ralf Seeger im Flutkatastrophengebiet unterwegs. Seinen Einsatz verfolgten 1,39 Millionen Zuschauer, darunter erneut 0,38 Millionen werberelevante Seher. Die Marktanteile waren weiterhin im Aufwärtstrend und lagen bei 5,5 Prozent bei allen und 7,4 Prozent bei den Umworbenen. Am letzten Samstag im Januar erreichten die harten Hunde ihren vorläufigen Höhepunkt. 1,54 Millionen Zuschauern bescherten VOX starke 6,2 Prozent auf dem Gesamtmarkt. Auch in der Zielgruppe waren gute 7,9 Prozent drin. „Katzenalarm am Schweinhochhaus“ sahen 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige.Das gute Niveau konnte mit den abschließenden beiden Folgen nicht gehalten werden. Am 5. Februar sank die Reichweite auf 1,44 Millionen Zuschauer und der Marktanteil auf 5,7 Prozent. Bei den Umworbenen entsprachen 0,35 Millionen Zuschauer soliden 7,0 Prozent des Zielgruppenmarktes. Das Finale verfolgten dann 1,39 Millionen Zuschauer, darunter 0,33 Millionen jüngere. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 5,5 und 6,4 Prozent.Im Durchschnitt verfolgten 1,37 Millionen Zuschauer die sechs neuen Folgen «Harte Hunde – Ralf Seeger greift ein». 0,36 Millionen Zuschauer stammten aus der werberelevanten Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen. Auf dem Gesamtmarkt holte VOX im Mittel gute 5,4 Prozent, in der klassischen Zielgruppe lag die Sehbeteiligung bei annehmbaren 6,9 Prozent. Ohne den schwachen Auftakt wäre sicherlich mehr möglich gewesen, im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Erhöhung der Folgenzahl allerdings nicht ausgezahlt. Vor allem die absoluten Reichweiten sind deutlich rückläufig.