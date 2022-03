NBC News Now startet in Großbritannien

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen von Comcast möchten den Sender weltweit unter das Volk bringen.

Nachdem die Pläne von NBC Sky World News ad acta gelegt wurden, macht NBCUniversal mit der Verbreitung seinen jungen Online-Streamingdienstes NBC News NOW weiter. Der Kanal von NBC ist seit dieser Woche nicht nur beim hauseigenen Sky UK zu empfangen, sondern startet auch noch in diesem Monat bei Virgin Media. Der Dienst ist kostenlos, aber werbefinanziert."Die Expansion in das Vereinigte Königreich ist ein natürlicher Ort für NBC News Now, um seine internationalen Expansionsbestrebungen zu beginnen", sagte Noah Oppenheim, Präsident von NBC News, gegenüber dem US-Branchendienst ‚Variety‘. "Großbritannien ist der größte Markt für NBC News in Bezug auf das digitale Publikum außerhalb Nordamerikas und ist ein Knotenpunkt unserer globalen Nachrichtenerfassung und der Sitz unseres NBC News International Headquarters.""NBC News Now ist der führende und am schnellsten wachsende Streaming-Nachrichtendienst in den Vereinigten Staaten, mit mehr Live-Programmen als jeder andere Dienst", sagte Oppenheim. "Während NBC News Now für die Streaming-Generation entwickelt wurde, ist der Kern dessen, was das Netzwerk sowohl hier in den USA als auch jetzt international auszeichnet, dass es von den globalen Nachrichtenerfassungs- und Berichterstattungsstandards angetrieben wird, für die NBC News bekannt ist."