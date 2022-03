«Quantum Leap»: Ernie Hudson ist dabei

US-Fernsehen

Die Neuauflage knüpft an die Geschehnisse der letzten Staffel der Originalserie an.

Fans von «Zurück in die Vergangenheit» («Quantum Leap») können sich wohl bald über eine Fortsetzung freuen. Das US-Network NBC hat Ernie Hudson unter Vertrag genommen. Hudson wird neben dem bereits angekündigten Hauptdarsteller Raymond Lee in dem Pilotfilm zu sehen sein. Die neue Version vonspielt 30 Jahre nach dem Verschwinden von Dr. Sam Beckett, der in den Quantensprung-Beschleuniger getreten ist, und stellt eine Fortsetzung dar.Nun wurde ein neues Team zusammengestellt, um das Projekt neu zu starten, in der Hoffnung, die Geheimnisse hinter der Maschine und dem Mann, der sie erschaffen hat, zu verstehen.Lee wird die Rolle des Dr. Ben Seong spielen, der sowohl Wissenschaftler als auch ein Mann des Glaubens ist. Er ist ein weltbekannter Physiker, der an einem Zeitreiseprojekt namens Quantum Leap arbeitet. Hudson wird einen Charakter namens Herbert "Magic" Williams spielen, einen Vietnam-Veteranen und Leiter des Quantum Leap-Projekts. Er setzt sein politisches und militärisches Know-how ein, um das Pentagon in Schach zu halten, während sein Team daran arbeitet, Ben zu retten. Die Figur des Williams tauchte bereits in der Originalserie auf, als Beckett in der Episode "The Leap Home Part 2" aus Staffel drei während seines Dienstes in Vietnam in ihn hineinsprang.Steven Lilien und Bryan Wynbrandt schreiben den Pilotfilm und werden ihn auch unter ihrem Banner I Have an Idea! Entertainment Label produzieren. Beide sind derzeit ausführende Produzenten bei der NBC-Serie «La Brea».