Schon zum Start gefährdet? «Lucky Stars» läuft nicht gut an

Quotennews

Im Anschluss kehrte Klaas Heufer-Umlauf mit der neuen Staffel von «Late Night Berlin» zurück. Im Anschluss an den Flop riss man keine Bäume aus.

Der im Juni 1990 in Neuss geborene Moderator Christian Düren wird wohl auch mit einer weiteren Show bei ProSieben nicht durchstarten. Der «taff»-Moderator musste in den vergangenen Jahren Formate wie «Die Alm», «Balls – Für Geld mache ich alles» und «Time Battle» präsentieren. Jetzt steht er fürvor der Kamera.In dieser neuen Show können Kandidaten bis zu 200.000 Euro gewinnen, wenn ihre prominenten Spielpartner richtig quizzen und zwei Mal eine Challenge richtig absolvieren. Der Auftakt erreichte lediglich 0,64 Millionen Fernsehzuschauer, die Produktion von Redseven Entertainment holte 2,6 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern verbuchte die rote Sieben immerhin 0,37 Millionen Zuschauer. Mit einem Marktanteil von 6,5 Prozent dürfte man nicht zufrieden sein.Nach einigen Wochen Pause kehrte auchzurück. Die ProSieben-Sendung wurde von Florida TV hergestellt und brachte 0,31 Millionen Zuschauer zum Lachen. Der Marktanteil bei allen Fernsehzuschauern lag in dieser Woche bei 2,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren 0,19 Millionen dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 6,8 Prozent.