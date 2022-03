Florence Pugh für «Dune» besetzt?

Kino-News

Die Schauspielerin, bekannt aus «Hawkeye», ist in dem Epos zu sehen.

Disney+-Star Florence Pugh, die zuletzt Selena Romanoff in der Serie «Hawkeye» verkörperte, hat wohl für den Warner Bros.-Spielfilmunterzeichnet. Der Oscar-nominierte Star aus «Little Woman» und «Black Widow» wird in dem Nachfolger der Legendary-Entertainment-Produktion mitmachen.Wenn der Deal zustande kommt, wird Pugh die Prinzessin Irulan Corrino spielen, eine Königin, die sich romantisch mit Timothée Chalamets Paul Atreides verstrickt. Es ist eine wichtige Rolle, die sich noch ausweiten könnte, sollte «Dune» tiefer in den literarischen Kanon des Autors Frank Herbert eindringen.Die Produktion der Fortsetzung soll diesen Sommer beginnen, und der Film soll am 20. Oktober 2023 in die Kinos kommen. Ein Großteil des Ensembles aus dem ersten Film ist wieder dabei, darunter Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya und Javier Bardem.