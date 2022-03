Mandy Patinkin hat eine neue Hauptrolle

US-Fernsehen

Zuletzt gehörte der Schauspieler zum Ensemble von «The Good Fight».

Der Streamingdienst Hulu hat die Drama-Seriebestellt. Im vergangenen Jahr hat der Dienst von Disney einen Pilotfilm bestellt, dieser kam so gut an, dass nun eine Staffel mit weiteren neun Episoden geordert wurde. Mandy Patinkin wird die Rolle des Cotesworth übernehmen, Violett Beane wird Imogene spielen. In der Serie spielen außerdem Lauren Patten, Rahul Kohli, Angela Zhou, Hugo Diego Garcia und Pardis Saremi.Laut der offiziellen Beschreibung der Serie geht es um die Frage, wie man in einer postfaktischen Welt einen Mord aufklärt. Vor allem, wenn man auf einem Ozeandampfer im Mittelmeer unterwegs ist, auf dem sich die Reichen und Mächtigen tummeln. Jeder an Bord hat etwas zu verbergen, aber ist einer von ihnen ein Mörder? Das ist es, was der einst größte Detektiv der Welt, Rufus Cotesworth, und sein Schützling Imogene herausfinden wollen – die Wahrheit um jeden Preis.«Career Opportunities in Murder and Mayhem» wird von Mike Weiss und Heidi Cole McAdams geschrieben und produziert. Weis und McAdams werden auch als Co-Showrunner bei der Serie fungieren. Marc Webb führte beim Pilotfilm Regie und ist über Black Lamb auch ausführender Produzent.