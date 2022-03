US-Fernsehen

Das Streamingangebot des Apfel-Konzerns wird dieses Jahr stark erweitert.

Am Dienstagabend stellte Apple bei seiner halbjährlichen Präsentation nicht nur das neue iPhone SE und andere Geräte vor, sondern auch neue Inhalte seines Streamingdienstes AppleTV+. Die Nutzer in den Vereinigten Staaten von Amerika können sich über Baseball-Rechte freuen, für den weltweiten Markt sind diese Lizenzen jedoch nicht gedacht. Stattdessen werden zahlreiche Filme das Angebot erweitern.Skydance Animation bringt mit dem Spielfilmeinen Film über das unglückliste Mädchen der Welt. Die im englischen Original von Jane Fonda und Whoopie Goldberg vertonte Animation startet am 5. August. Der Dokumentarfilmwirft einen Blick auf den Mitbegründer des Jazz. Außerdem zeigt man indie Geschichte der Halbbruder, die von Ewan McGregor und Ethan Hawke verkörpert werden. Peter Farrell machte, eine Geschichte über John „Chickie“ Donohue, der New York verließ und nach Vietnam aufbrach.An Weihnachten wird es den Weihnachtsfilmgeben, Ende des Jahres kommt Will Smith mit, ein Streifen über einen Mann, der der Sklaverei entkommt. Ridley Scott macht, der Dokumentarfilmfeiert schwarze Frauen und Männer. Chris Evans und Ana de Armes sind inzu sehen,erzählt die Geschichte eines Mädchens, das ihr Königreich in zwei Hälften geteilt hat.