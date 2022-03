Wegen Ukraine-Krieg: Olaf Scholz zu Gast bei den «logo!»-Kindernachrichten

TV-News

Am Donnerstag beantwortet der Bundeskanzler fragen der zehnjährigen Kinderreporterin Polina.

Nachdem der Kinderkanal (KiKA) bereits am Samstag eine Sondersendung der Kindernachrichtensendungausgestrahlt hatte, um sich ausführlich mit dem Krieg in der Ukraine zu beschäftigen, hat man nun eine weitere Besonderheit angekündigt. Laut ZDF-Angaben hatte die «logo!»-Redaktion in den vergangenen Tagen mehr als 2.000 Fragen erreicht, weshalb die Samstagausgabe ausgewählte Fragen der jungen Zuschauer beantwortet hatte.Nun übernimmt diesen Part Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich. Der SPD-Politiker tritt sich mit der zehnjährigen Polina aus Berlin zum Interview. Er nimmt sich Zeit, um der Jung-Reporterin stellvertretend für viele Kinder und Jugendliche Rede und Antwort zu stehen: So äußern Kinder ihre Ängste und fragen Olaf Scholz, ob sich der Krieg auf ganz Europa ausbreiten wird. Auch wie man Geflüchteten aus der Ukraine helfen kann, soll der Bundeskanzler beantworten. Die nicht nur aus Kindersicht zentrale Frage „Was tun Sie, um den Krieg zu beenden?“ soll im Mittelpunkt stehen.Der KiKA strahlt «logo!» täglich um 19:50 Uhr aus. Die Sondersendung wird am Donnerstag, 10. März, erscheinen und steht auch in der ZDFmediathek zur Verfügung.