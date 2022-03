«Ukraine  Die Lage»: stern startet Podcast über den Krieg in der Ukraine

Vermischtes

Moderiert wird der Podcast von Stefan Schmitz, der jeden Werktag mit dem Militärexperten Carlo Masala spricht.

Mit dem gestrigen Dienstag, 8. März, hat das Nachrichtenmagazin ‚stern‘ und die Audio Alliance einen neuen Podcast über den Krieg in der Ukraine gestartet. Jeden Werktag werden inder ‚stern‘-Journalist Stefan Schmitz und der Militärexperte Carlo Masala über die aktuellen Entwicklungen in Osteuropa reden. Masala ist Politikprofessor von der Universität der Bundeswehr München soll seriöse Einschätzungen der Lage und der Gefahren liefern. Außerdem werde der Podcast die Sorgen der Zuhörer aufgreifen und falsche von echten Informationen trennen, wie es in der Ankündigung heißt. Produziert wird der Podcast von der Audio Alliance, abrufbar ist er auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Die beiden bereits erschienen Sendungen dauern etwas mehr als elf Minuten.„Der Podcast soll dabei helfen, einen Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt zu erhalten und diese einzuordnen", sagt Masala, der an der Bundeswehruniversität München einen Lehrstuhl für Internationale Beziehungen hat. „Masala hat sich als kompetenter Experte mit klarer Sprache profiliert", fügt Stefan Schmitz hinzu, der in Berlin stellvertretender Chefredakteur des Hauptstadtbüros von ‚stern‘, ‚Capital‘ und ‚Business Punk‘ ist. „Wir freuen uns sehr, ihn für den Podcast gewonnen zu haben.“„Die größte Stärke des Mediums Audio ist die Schnelligkeit, mit der wir reagieren und produzieren können", erklärt Mirijam Trunk, Chefin der Audio Alliance. „Das gilt nicht nur für Breaking News, sondern auch für aktuelle Einordnungen. Genau dieses Angebot wollen wir unseren Hörer:innen in der aktuellen Lage machen: Ein Angebot der Begleitung, übrigens bis auf weiteres werbefrei. Wir freuen uns, unsere umfangreiche Erfahrung in der Produktion tagesaktueller Nachrichten-Podcasts in dieses Projekt einbringen zu können.“