Primetime-Check

Show gegen Drama, «Bachelor» gegen das neue Sat.1-Quiz und bei VOX kam man sich gefährlich nahe. Welches Programm konnte den Mittwochabend bestimmen?

Das Erste widmete sich um 20:15 Uhr vor der Primetime einer Ausgabe «Brennpunkt». Diese verfolgten 5,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 1,21 Millionen jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Somit startete das Erste mit einem Marktanteil von insgesamt 19,8 Prozent in den Abend, 17,7 Prozent ergaben sich am jungen Markt. Im Anschluss lief das TV-Dramavor 4,36 Millionen Zuschauern und 0,49 Millionen jüngeren Fernsehenden. Damit holte sich der Sender einen ordentlichen Marktanteil von 16,0 Prozent, während es bei den jüngeren Zuschauern zu einem Anteil von 7,4 Prozent reichte. Das Zweite setzte auf die Show «Die große „Terra X“-Show» und erreichte 3,02 Millionen Zuschauer insgesamt. Jüngere Zuschauer waren hiervon 0,44 Millionen, wodurch sich der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 6,5 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu 11,0 Prozent Marktanteil. Das im Anschluss laufende «heute journal» steigerte das Interesse auf 4,18 Millionen Zuschauer und damit 17,6 Prozent Marktanteil. Jüngere Zuschauer waren 0,71 Millionen, sprich 12,2 Prozent Anteil am Markt dabei.Bei RTL gab es zum Mittwoch die siebte Folge «Der Bachelor». Köln sicherte sich damit 1,79 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,7 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,94 Millionen und damit ein Marktanteil von 14,3 Prozent vertreten. Vor dem «Bachelor» sendete RTL eine Ausgabe