«Chez Krömer»: Neue Staffel startet in wenigen Tagen

Der rbb hat sechs neue Folgen des Talk-Formats mit Kurt Krömer angekündigt. Wie üblich erfolgt die Ausstrahlung online first.

Kürzlich warfür die erste Folge der vierten Staffel für den diesjährigen Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung nominiert worden, dabei war die Sendung, in der Kurt Krömer dem Komiker und Autor Torsten Sträter zu Gast hatte, weniger unterhaltend als beeindruckend. Denn Krömer machte darin seine Erkrankung an Depression öffentlich. Was folgte war ein offener Austausch über den Umgang mit der Krankheit, die Krömer viel Zuspruch einbrachte. Im Herbst folgten sieben weitere Sendungen und auch in diesem Jahr wird sich Krömer wieder aus der Verhörraum melden.Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) nun angekündigt hat, werden ab Dienstag, den 22. März, sechs neue Folgen im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Bereits ab dem 21. März (18:00 Uhr) steht die erste Folge online in der ARD Mediathek und bei YouTube zur Verfügung. Die Ausgaben zwei bis sechs werden dann im Wochenrhythmus jeweils montags zur Verfügung gestellt. Die lineare Ausstrahlung erfolgt auf dem 22:15-Uhr-Sendeplatz.Der rbb gab auch erste Gäste der neuen Staffel bekannt. Mit dabei sind unter anderem Modedesigner Harald Glööckler, der Politiker Gregor Gysi (Die Linke), Justizminister Marco Buschmann (FDP) und die Choreografin Nikeata Thompson. Wer in welcher Sendung zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.