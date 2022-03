«Sportschau»: Biathlon bricht massiv ein

Quotennews

Der neunte Lauf der des Biathlon Sprints fuhr ein Staffeltief ein, dann gab es ein Comeback der Skiflug-Weltmeisterschaft.

Direkt im Anschluss an den Weltcup im finnischen Kontiolahti machten sich die Athleten auf, um den neunten Zirkel in dieser Saison zu bestreiten. Beim 10-Kilometer-Sprint der Herren im estnischen Otepää setzten sich auf den ersten drei Plätzen Quentin Fillon Mailett (Frankreich), Sturla Holm Lægreid (Norwegen) und Benedikt Doll (Deutschland) durch. Die Übertragung mit Christian Dexne erreichte ab 14.30 Uhr nur 1,57 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von guten 17,2 Prozent. Die zwei bisherigen an einem Donnerstag ausgetragenen Sprints kamen auf 2,13 sowie 2,92 Millionen Zuschauer, am Donnerstag wurden die bis dato schwächsten Werte eingefahren. Bei den jungen Zuschauern kam die vorletzte Entscheidung auf 0,13 Millionen sowie 7,9 Prozent Marktanteil. Auch das sind unterm Strich gute Zahlen, verhältnismäßig allerdings suboptimal.Ab 15.55 Uhr meldete sich Tom Bartels aus dem norwegischen Vikersund. Das Erste übertrug die Qualifikation der 27. Skiflug-Weltmeisterschaft und Titelverteidiger Karl Geiger war ebenfalls dabei. Vor zwei Jahren hatte man auf die Übertragung der Qualifikation verzichtet, nun schalteten 1,27 Millionen Zuschauer ein, die dem öffentlich-rechtlichen Sender zu 12,1 Prozent Marktanteil verhalfen. Beim jungen Publikum sicherte sich die blaue Eins 0,12 Millionen Zuschauer und schnitt bei 6,5 Prozent Marktanteil ab.Weiterhin schlecht lief es für die Übertragung der, bei denen der Riesenslalom der Männer, die Eishockey-Play-Offs und Curling auf dem Programm standen. Lediglich 0,41 Millionen Zuschauer wollten die dreistündige Übertragung mit den Reportern Thomas Braml, Eik Galley und Florian Eckl sehen, der Marktanteil belief sich auf 7,9 Prozent. Mit 40.000 14- bis 49-Jährigen verbuchte man ab 9 Uhr 3,7 Prozent Marktanteil.