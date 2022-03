Primetime-Check

Wie viele Zuschauer schalteten die «Lebensretter» bei Sat.1 ein? Punktet «Hartes Deutschland» beim TV-Sender RTLZWEI?

Einmal mehr stand derauf dem Programm: 6,89 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten für 23,2 Prozent. Bei den jungen Leuten waren 1,26 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich auf 17,0 Prozent. Danach setzte Das Erste am Donnerstagabend auf. Der neue Film lockte 7,02 Millionen Zuschauer an, die zu 24,0 Prozent Marktanteil führten. Mit 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährigen holte man 8,4 Prozent. Mitundverbuchte die Fernsehstation 2,95 sowie 2,02 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 12,2 und 10,7 Prozent. Beim jungen Publikum standen 5,8 respektive 7,8 Prozent auf der Uhr.undsicherten sich 3,14 und 4,04 Millionen Zuschauer. Die beiden Programme kamen auf 10,7 sowie 17,0 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen generierte man 7,3 und 10,6 Prozent. Dasundlockten 2,25 und 2,69 Millionen Zuschauer zu RTL, der Sender sicherte sich 0,85 und 0,93 Millionen junge Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich auf 11,8 und 12,0 Prozent. Im Anschluss erreichten die zwei Halbzeiten der2,51 sowie 2,59 Millionen Zuschauer. 0,65 sowie 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren für 8,4 und 8,8 Prozent Marktanteil verantwortlich.ProSieben startete mitin die Primetime. Das Nachrichten-Special wollten 1,49 Millionen Zuschauer sehen, mit 1,02 Millionen verbuchte man 13,9 Prozent.brachte danach 2,69 Millionen Zuschauer und sicherte sich 1,72 junge Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 26,5 Prozent. Daslockte 0,75 Millionen Menschen zu Sat.1, die Fernsehstation erzielte damit 4,7 Prozent.undgenerierte 0,96 und 0,71 Millionen, bei den Umworbenen wurden jeweils 4,9 Prozent gezählt.undsorgten bei Kabel Eins für 0,83 und 0,46 Millionen, die Marktanteile in der Zielgruppe lagen bei 4,5 und 2,8 Prozent. Mitsicherte sich RTLZWEI 0,59 Millionen Zuschauer und nur 3,2 Prozent bei den jungen Leuten. Unterdessen wollten 1,37 Millionen Zuschauerbei VOX sehen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde auf 5,6 Prozent beziffert.