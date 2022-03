Fremantle steigt bei Fabel Entertainment ein

Wirtschaft

Die Produktionsfirma der RTL-Gruppe übernimmt zum Teil die Produktion von «Bosch: Legacy».

Das zur RTL Group gehörende Produktionsunternehmen Fremantle hat einen 25-prozentigen Anteil an Henrik Bastins Fabel erworben, das im vergangenen Jahr nach dem Ausstieg des Managers bei seiner früheren Produktionsfirma Fabrik Entertainment gegründet wurde. Fabrik wurde von Red Arrow unterstützt, woran die ProSiebenSat.1 Media SE beteiligt ist.Bastin ist vor allem für die Bosch-Franchise bekannt und hat nun die Spin-off-Seriebei IMDb TV über das neue Label Fabel. Das Unternehmen arbeitet außerdem an einem Drehbuch, das auf dem Neurologen Oliver Sacks basiert, sowie an einer Adaption von Chuck Palahniuks. Die Originalserie «Bosch», die auf den Bestsellern von Michael Connelly basiert, hat kürzlich die Produktion ihrer siebten und letzten Staffel abgeschlossen. ‚Variety‘ berichtet, dass der Spin-off-Vertrag mit IMDb TV von Bastin abgeschlossen wurde, bevor Fremantle an Bord kam.Jennifer Mullin, Group CEO von Fremantle, sagte: "Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und heißen Henrik Bastin, Melissa Aouate und das unglaubliche Fabel-Team in unserem kreativen Netzwerk willkommen. Ihre einzigartige multikulturelle Herangehensweise an das Geschichtenerzählen ist sehr beeindruckend und wir glauben, dass sie heute unglaublich relevant ist, da wir weiterhin in einige der besten kreativen Talente der Welt investieren wollen."Jens Richter, CEO International bei Fremantle, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, wieder mit Henrik, Melissa und ihrer talentierten Produzentengruppe zusammenzuarbeiten, die mit erstklassigen Drehbuchserien auf der globalen Bühne immer wieder Erfolge erzielt haben. Fremantle und Fabel teilen eine tief verwurzelte Leidenschaft und Ambition für wichtige und vielfältige Geschichten aus aller Welt, und wir fühlen uns geehrt, dass sie uns als Partner für die nächste Phase ihres aufregenden Abenteuers ausgewählt haben."