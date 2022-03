«Elvis»-Star Austin Butler kommt für «Dune» in Frage

Kino-News

Die Verantwortlichen von Warner Bros. verhandeln derzeit mit dem Schauspieler.

Denis Villeneuveswird derzeit gecastet. Derzeit ist Austin Butler im Gespräch, um als Schurke Feyd-Rautha zu spielen, dem sadistischen Neffen von Baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård). Laut dem Branchenblatt „Variety“ befinden sich die Verhandlungen in einem sehr frühen Stadium.Butler tritt dem Franchise an der Seite von Florence Pugh bei, von der Anfang der Woche bekannt gegeben wurde, dass sie sich in finalen Verhandlungen als Prinzessin Irulan befände. Mit seiner Besetzung in «Dune: Part 2» reiht sich Butler in das wiederkehrende Ensemble von Villeneuves Franchise ein, zu dem Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya und Javier Bardem gehören.Die Produktion der Fortsetzung soll diesen Sommer beginnen, und der Film soll am 20. Oktober 2023 in die Kinos kommen. Butlers Rolle des Feyd-Rautha wurde von Sting in David Lynchs berühmter Verfilmung von 1984 gespielt. «Dune» spielte weltweit fast 400 Millionen Dollar ein und erhielt zehn Oscar-Nominierungen, darunter für den besten Film und das beste adaptierte Drehbuch. Villeneuve wurde in der Kategorie "Bester Regisseur" nicht nominiert.