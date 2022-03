Schrowanges Sat.1-Premiere wird erneut verschoben

TV-News

Statt nach Birgitt Schrowange steht Sat.1 demnächst der Sinn nach Liebe. Der Einstand der Moderatorin beim Bällchensender wurde erneut verschoben.

Erst vor zwei Tagen hatte Sat.1 einen neuen Termin für den Einstand von Birgit Schrowange beim Bällchensender kommuniziert. Eigentlich hätte ihr Formatam vergangenen Montag debütieren sollen, da die ehemalige RTL-Moderatorin während der Dreharbeiten der Doku-Reihe allerdings an Corona erkrankte, wurde der Start auf den 28. März verschoben. Daraus wird allerdings erneut nichts, wie Sat.1-Sprecher Christoph Körfer erklärt: „Coronabedingte Pausen in unterschiedlichen Teams, die an unterschiedlichen Programmen arbeiten, machen es notwendig, dass SAT.1 einige Programmstarts verschieben muss.“Statt Ende dieses Monats hat Sat.1 die Senderpremiere von Schrowange nun für den 30. Mai geplant, ebenfalls ein Montag. Die Lücke im Programm wird unterdessen von der neuen Dating-Reihegefüllt, die im vergangenen Oktober angekündigt wurde und deren Start eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt hätte erfolgen sollen. Das Format aus dem Hause Redseven Entertainment startet am 11. April immer montags um 20:15 Uhr.«Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment» ähnelt konzeptionell stark dem Format «5 Senses for Love», das im vergangenen Jahr ausgestrahlt wurde. Darin haben 28 Singles die Chance, sich auf außergewöhnliche Weise kennenzulernen und sich in verschiedenen Experimentier-Phasen zu prüfen, um ihre Partner fürs Leben zu finden. Die Beziehungswilligen können sich in mehreren Stufen mit allen Sinnen verlieben. Bei perfekter Anziehung und nach ihrer Verlobung können sie sich im gemeinsamen Urlaub noch intensiver kennenlernen. Gelingt das Experiment, sagen die Paare "Ja" zueinander und starten in eine glückliche Ehe.Bis zum Start des Reality-Formats füllt Sat.1 die Montagsprimetime derweil mit der-Filmreihe, die allein im vergangenen Jahr zweimal komplett bei der Unterföhringer TV-Station zu sehen war. Am kommenden Montag beginnen die Abenteuer des jungen Zauberers mit «Harry Potter und der Stein der Weisen» wieder von vorne.