«Der Überfall» kann mit dem «Staatsanwalt» nicht ansatzweise mithalten

Quotennews

Gegenüber der Vorwoche verlor die neue Serie knapp zwei Millionen Zuschauer und fiel somit deutlich aus dem sonst so erfolgreichen ZDF-Freitagsprogramm heraus.



> stürzte ebenfalls von zuletzt 2,16 auf 1,57 Millionen Zuschauer. Somit verkleinerte siech die Quote von akzeptable 10,2 Prozent. Die 0,71 Millionen Jüngeren hielten sich hingegen bei einem herausragenden Ergebnis von 16,6 Prozent.



Das Erste wiederholte die Komödie «Servus, Schwiegersohn!» aus dem Jahr 2019. Damals hatten 5,47 Millionen Fernsehende für das Programm eingeschalten, gestern waren es noch 3,40 Millionen. Von den starken 19,2 Prozent Marktanteil blieben somit noch knapp überdurchschnittliche 11,6 Prozent übrig. Bei den 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Sender eine gute Quote von 7,4 Prozent.



Nach dem Rekordwert von 7,45 Millionen Fernsehenden in der Vorwoche zeigte sich die Krimiseriediese Woche etwas verhaltener. 6,11 Millionen Zuschauer reichten dennoch für einen starken Marktanteil von 20,5 Prozent. Bei den 0,58 Millionen Jüngeren waren hohe 8,2 Prozent möglich.war mit 4,50 Millionen Interessenten noch gut gestartete, hatte aber schon am darauffolgenden Tag verloren. Nach dem starken Einstieg in den ZDF-Abend brach das Programm mit 2,73 Millionen Menschen nun deutlich ein. Der Sender kam nicht über ein akzeptables Ergebnis von 9,9 Prozent hinaus. Mit 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieb man bei mäßigen 4,2 Prozent Marktanteil hängen.Mit 3,81 Millionen Fernsehenden konnte auch dienicht mit den Vorwochenwerten mithalten. Weiterhin wurde eine starke Quote von 18,6 Prozent eingefahren. 1,12 Millionen jüngere Interessenten sicherten sich einen ausgezeichneten Marktanteil von 20,4 Prozent. Das