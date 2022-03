Joko & Klaas duellieren sich im April mit ProSieben

TV-News

ProSieben hat den Starttermin der neuen «Joko & Klaas gegen ProSieben» festgelegt. Insgesamt wird es fünf Ausgaben geben.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schließen sich erneut zusammen, um gegen ihren Heimatsender ins Duell zu gehen. ProSieben hat für den 19. April den Start der neuen-Staffel angekündigt. Sie wird zunächst fünf Episoden umfassen und somit bis zum 17. Mai immer dienstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Wie üblich können sich die ehemaligen «Circus HalliGalli»-Moderatoren 15 Minuten Live-Sendezeit erspielen. Im Fallen eines ProSieben-Sieges müssen sich die beiden in den Dienst ihres Senders stellen. Moderiert wird die Sendung wie üblich von Steven Gätjen.Zuletzt erfreute sich das Format größter Beliebtheit. Die Winter-Ausgabe «Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice» lockte 1,71 Millionen Zuschauer zum Privatsender, davon 1,30 Millionen im werberelevanten Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Nur die Auftaktepisode im Mai 2019 verbuchte größere Reichweiten. Mit Marktanteilen von 6,5 Prozent bei allen und 19,4 Prozent rangiert die Ausgabe aus dem Dezember 2021 einsam an der Spitze. Die übrigen Ausgaben des vergangenen Herbstes erreichten zwischen 1,40 und 1,58 Millionen Zuschauer und Marktanteile in der Zielgruppe zwischen 16,0 und 17,9 Prozent.Kürzlich wurden Winterscheidt und Heufer-Umlauf einmal mehr für den Grimme-Preis nominiert, allerdings nicht für das Show-Format selbst, sondern für ihre Pflege-Doku «Pflege ist #nichtselbstverständlich», die im Rahmen der 15-Minuten Live-Sendezeit im Nachgang die erste Ausgabe der vierten Staffel produziert wurde. Dafür räumte ProSieben den gesamten Abend frei, um eine komplette Schicht eine Pflegekraft zu zeigen. Die Reportage war Gesprächsthema bis in die höchsten politischen Kreise.Wer in der neuen Staffel für ProSieben ins Duell geht, hat der Sender unterdessen noch nicht verraten. Die neuen Folgen werden ab dem heutigen Freitag, 11. März, produziert.