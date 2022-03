«Goodbye Deutschland»-Spin-Off legt ausbaufähigen Auftakt hin

Quotennews

In dem Ableger der Auswanderersendung dreht sich alles um besonders risikoreiche Abenteurer.



Bei VOX startete mitein Spin-Off der bekannten Auswanderersoap. Im Fokus stehen hier Familien und Paare, die besonders abenteuerhungrig sind und viel aufs Spiel setzen, um hinaus in die Welt zu ziehen und Großes zu erleben. Familie Künnemann zog beispielsweise von Hannover nach Teneriffa, um dort einen Motorcross-Park für E-Bikes zu eröffnen. Die ursprüngliche Sendung war stets am Montag im Programm, der Ableger geht nun freitags aus Sendung.Zum Auftakt fanden 0,91 Millionen Fernsehende auf den Sender. Mit einer mäßigen Sehbeteiligung von 3,2 Prozent blieb hier noch deutlich Luft nach oben. Die Zielgruppe war mit 0,36 Millionen Umworbenen vertreten. Hier kam ein akzeptabler Marktanteil von 5,1 Prozent zustande. Im Januar war das Interesse am Originalformat noch deutlich größer gewesen. Damals schalteten bis zu 1,40 Millionen Zuschauer ein, was soliden 4,7 Prozent entsprach. Bei den 0,60 Millionen Jüngeren kam eine hohe Quote von 8,5 Prozent zustande.ProSieben zeigte den Science-Fiction-Film, für welchen sich 0,84 Millionen Fernsehende interessierten. Dies entsprach einem annehmbaren Wert von 3,2 Prozent. Bei den 0,43 Millionen Werberelevanten standen magere 6,5 Prozent auf dem Papier. RTLZWEI überholte die Konkurrenz mit dem Actionthrillerund landete mit einem Publikum von 0,93 Millionen Menschen bei hohen 3,4 Prozent. Die 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen hingegen nicht über maue 3,4 Prozent Marktanteil hinaus.