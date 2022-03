VOD-Charts

In dieser Woche sind einige Titel vertreten, die man nicht unbedingt in den Top10 erwartet hätte.

In der vergangenen Woche ging es an der Spitze recht eng und die Top3 trennte nur 400.000 Abrufe, wobei der Spitzenplatz mit «Vikings: Valhalla» als einziger Titel über die Vier-Millionen-Schwelle kam. Diesmal fällt diese Marke nicht und auch das Feld an der Spitze ist klarer verteilt, aber der Reihe nach. Platz zehn geht an die Netflix-Serie, die in der zehnten Kalenderwoche eine Bruttoreichweite von 1,90 Millionen markierte.Vorwochen-Siegerfolgt auf dem neunten Rang. Laut den Marktforschern von Goldmedia wurde die Spin-off-Serie 1,92 Millionen Mal bei Netflix abgerufen. Platz acht geht ebenfalls an einen Ableger einer sehr erfolgreichen Franchise:. Die mit Patrick Stewart besetzte Reihe durfte sich in dieser Woche über 1,95 Millionen Klicks bei Prime Video freuen. Die Plätze sieben bis fünf entstammen dann aber wieder dem Streamer aus Kalifornien. Fans der Seriebereiten sich offenbar auf den Start von Staffel vier vor, denn die ersten drei Runden wurden in dieser Woche 2,16 Millionen Mal geklickt. Der erste Teil der neuen Season debütiert am 27. Mai.Eigentlich seit Wochen in dieser Liste zu finden, ist, dennoch fehlte die Sitcom in der vergangenen Woche. Diesmal verbuchte die Comedy 2,22 Millionen Abrufe, Platz sechs ist die Folge. Knapp davor reiht sich der Spielfilm «Dieses bescheuerte Herz» ► ein. Die Komödie mit Elyas M’Barek sahen bei Netflix 2,25 Millionen Menschen. Wiederum nur 50.000 Abrufe mehr generierte die Animationsserie. Die Superhelden-Sendung schaffte es mit 2,30 Millionen Views auf Platz vier.Auf dem Treppchen findet sichein. Die seit 15 Jahren beendete Comedy-Show mit Kevin James verbuchte eine Reichweite von 2,54 Millionen. Etwas aktueller ist. Der Netflix-Titel verbuchte zwischen dem 4. und 10. März insgesamt 2,89 Millionen Abrufe. Klarer Sieger dieser Woche ist die Zombie-Serie, deren elfte Staffel seit Ende Februar bei Disney+ fortgesetzt wird. Im Wochenrhythmus erscheinen dort neue Episoden. Diese Woche wurden die Folgen 3,86 Millionen Mal abgerufen.