ZDF beendet «Ella Schön» nach elftem Film

Im April und Mai wird es noch drei weitere Filme geben, danach ist für die Reihe mit Annette Frier Schluss.

Das ZDF hat die Sendetermine für drei neue Filme der „Herzkino“-Reihebekannt gegeben. Die Filme wurden im vergangenen Jahr zwischen Juli und Oktober in Berlin und auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gedreht. Am Sonntag, den 24. April, zeigt der Mainzer Sender „Das Glück der Erde“, in den beiden Wochen danach folgen auf dem gleichen Sendeplatz die Geschichten „Freischwimmer“ und „Seitensprünge“. Das ZDF hat mit Bekanntgabe der Termine auch gleichzeitig bestätigt, dass die Reihe danach nicht fortgesetzt wird.„Nach elf wunderbaren Filmen und einer tollen Zeit auf Fischland möchte ich nun auch wieder für neue Herausforderungen offen sein – darauf freue ich mich sehr. Die Drehzeit auf dem Darß mit meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera war immer intensiv und bereichernd, ich habe meine Rolle und die mit ihr dort verbrachte Lebenszeit sehr genossen. Eine feste Reihe bedeutet aber logischerweise auch eine klare langfristige Verabredung, die Zeit für andere Projekte ist sehr limitiert. Daher habe ich mich nun entschlossen, mich von meiner Figur «Ella Schön» zu verabschieden. Sie wird mir fehlen mit all ihren verschrobenen Wunderlichkeiten. Danke, Fischland, es war mir ein Fest!“, begründete Hauptdarstellerin Annette Frier das Ende von «Ella Schön».„Die vielen Fans werden Annette Frier in ihrer ganz besonderen Titel-Rolle als Ella Schön vermissen. Unverrückbar ist doch ihre unnachahmliche Art und die Erzählung einer sehr besonderen Freundinnenfreundschaft mit dieser Sendereihe verbunden. So sehr diese Entscheidung schmerzt, das Ende des letzten Teils lässt leise Hoffnung auf ein Wiedersehen zu. Nicht jetzt, aber vielleicht irgendwann“, erklärt Corinna Marx, verantwortliche ZDF-Redakteurin. Zuletzt sicherte sich der „Familienbande“ im Oktober 2021 sogar den Abendsieg. 4,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bescherten dem ZDF einen neuen Quotenrekord von 16,0 Prozent. Nur die ersten beiden Filme vor vier Jahren fuhren höhere Reichweiten ein, die Marktanteile lagen allerdings „nur“ bei 15,1 und 14,9 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Oktoberfilm sehr erfolgreich und heimste 8,4 Prozent Marktanteil ein – ebenfalls Rekord.«Ella Schön» wurde von Dreamtool Entertainment produziert. Die letzten drei Filme inszenierte Regisseur Holger Haase nach den Drehbüchern von Elke Rössler und Simon X. Rost. Stefan Raiser fungierte als Produzent. Neben Anette Frier spielten unter anderem auch Julia Richter, Oscar Brose, Zora Müller, Rainer Reiners, Josef Heynert, Tanja Schleiff, Sigfried Terpoorten, Gisa Flake, Oliver Stein, Marc Ben Puch, Lina Wendel, Reiner Schöne und Adriana Altaras in weiteren Rollen.Im Auftaktfilm „Das Glück der Erde“ der neuen Staffel sind Ella (Frier) und Christina (Richter) vor allem damit beschäftigt, sich und ihre Beziehungen neu zu sortieren. Während Ella ihre unerwartete Trennung von Jannis (Heynert) überwunden zu haben scheint und die Fühler nach ihrem Kung Fu-Trainer Arndt Engler (Stein) ausstreckt, deutet sich bei Christina immer mehr an, dass die Beziehung zu Bens Vater keine Zukunft hat. Zumal das Bindeglied, der gemeinsame Sohn, gerade Abitur gemacht hat und erst einmal mit seinen Kumpels auf Spitztour nach Berlin geht. Zu alledem zeigt sich jetzt bereits, dass Bens (Brose) Abwesenheit noch viel mehr im Hause Kieper/Schön durcheinanderbringen wird als nur die Planung der nächsten fünf Tage. Das austarierte Leben der ungewöhnlichen Frauenfamilie droht aus der Balance zu geraten. Besonders Klara (Müller) wird durch den im Raum stehenden Auszug des großen Bruders immer dünnhäutiger. Darum reagiert sie besonders allergisch, als Ella sich weigert, ihrer Freundin Leonie Poulsen dabei zu helfen, ihr geliebtes Therapiepferd Lotte vor dem Schlachter zu retten. Leonie sitzt nach einem schweren Kletterunfall im Rollstuhl und macht erst wieder Fortschritte, seit sie bei Reitstallbesitzer Henry Hansen mit der Reittherapie begonnen hat.Auch Christina kann mal wieder nur den Kopf schütteln über Ellas undiplomatische Art, die sie zwar mittlerweile kennt, aber immer noch auf die Palme bringt. Als Christina im Eifer des Gefechts dabei ihrer Freundin jegliche mütterlichen Qualitäten abspricht, löst sie ungewollt eine Kettenreaktion aus. Ella, die Christina das Gegenteil beweisen will, engagiert sich für Klara und stößt überraschend auf eine Möglichkeit, juristisch für Pferd Lotte tätig zu werden. Dabei baut sie nicht nur eine Beziehung zu Klaras Freundin Leonie auf, sondern sie überwindet auch ihre anfängliche Scheu vor Pferden. Ella kommt hinter Leonies Geheimnis und wächst auch im Umgang mit ihrem vierbeinigen Schützling. Als die Juristin eine tiermedizinische Trickserei aufdeckt, gelingt es ihr schließlich, eine Wende zum Guten herbeizuführen und das Pferd doch noch zu retten.